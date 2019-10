Nagy bejelentéseket tett a League of Legends fejlesztője

A napjaink egyik legnépszerűbb videojátékát, a League of Legendset (LoL) fejlesztő Riot Games a LoL tizedik születésnapja alkalmából több új játék érkezését jelentette be – írja az Index. Egy ideje rebesgették már, hogy a csapat új projekteken dolgozik, a szerdai jubileum kapcsán pedig kiderült, hogy egyenesen négy játékról és számos egyéb tartalomról van szó.

Az idén nyáron bejelentett verekedős játék; egy titokzatos, Diablo-szerű program; egy Project A néven futó, az Overwatchra emlékeztető lövöldözős játék; illetve a Legends of Runeter nevű digitális kártyajáték is készül.

Emellett jövőre érkezik egy animációs sorozat a LoL világából, a játékot pedig végre mobilra és konzolra is kiadják.

A LoL-rajongók nagyon elégedettek lehetnek az új bejelentésekkel, hiszen a játékosok nemcsak a konzolos és mobilos verzióra vártak régóta, hanem egy sorozatra is. Sőt a League of Legendsbe is érkeznek majd új tartalmak.

Marc Merrill, a Riot társalapítója szerint a LoL sikere miatt nagy nyomás van rajtuk, éppen ezért dolgoznak lassan. A céljuk az, hogy csak akkor mutassanak be egy-egy új játékot, ha ugyanazon a szinten tudják megalkotni, mint a korábbi világsikert.

Kiemelt kép: YouTube/League of Legends