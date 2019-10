Egyszerűen csodálatos, hogy a Witcher 3 már a Nintendo Switch-en is szépen elfut

Minden idők egyik legjobb nyitott világú akció-szerepjátéka, a The Witcher III: Wild Hunt végre játszható a Nintendo hibrid konzolján is. A megjelenés előtt próbáltuk ki a programot, és a Switch-re készült átirat ugyan nem mentes a kompromisszumoktól, de ennek ellenére sincs okunk panaszkodni. Sőt.

Ríviai Geralt, azaz a Witcher (magyar fordításban a Vaják) nevű karakter először 1992-ben bukkant fel a lengyel író, Andrzej Sapkowski novelláiban, majd a szintén lengyel CD Projekt Red 2007-ben dobta piacra az első videojátékát a figura főszereplésével. A mérsékelt sikereket elérő akció-szerepjátékot 2011-ben követte a folytatás, majd 2015-ben került a boltba a The Witcher III: Wild Hunt, amit azóta is hivatkozási alapnak számít mind a szakújságírók, mind a játékosok körében.

A programból a megjelenése óta 20 milliónál is több példány kelt el a különböző platformokon (PC, PS4, Xbox One), több Év Játéka-díjat is bezsebelt, érkezett hozzá két masszív kiegészítő, és mind a mai napig az egyik legjobb nyitott világú játékként tekint rá mindenki. A The Witcher III ráadásul technikai szempontból is lenyűgöző volt, a grafikája még ma is gyönyörűnek számít, és éppen ezért ért sokunkat meglepetésként, mikor a lengyelek néhány hónapja bejelentették, hogy a játék megjelenik az átlag PC-knél és a jelenlegi „nagy” konzoloknál jóval szerényebb képességű Nintendo Switch-re is.

Sokan némi szkepticizmussal fogadták a hírt,

és bennem is felmerültek kételyek a port minőségét illetően, hiszen a Witcher III-nál három évvel korábbi Assassin’s Creed III hibrid konzolos átirata azért bőven hagyott kívánnivalót maga után. A félelmeim ugyanakkor villámgyorsan elpárologtak, miután kipróbáltam a játék végleges változatát.

A kompromisszumkészség a jó kapcsolat titka

Azt persze rögtön az elején érdemes leszögezni, hogy a portolásnak ára van, és a Witcher III esetében a felbontás terén kell komoly kompromisszumokat kötnünk. A Switch-nél kézikonzolos módban a gép maximum 720p-re (1280×720 pixel) képes, míg a dokkolóba helyezve, a tévé képernyőjén játszva ez az érték 1080p (1920×1080 pixel) lehet. Ahhoz viszont, hogy a CD Projekt RED játéka fusson a hibrid gépen, a program felbontását kézi módban 540p-ben (960×540 pixel) maximalizálták, míg a dokkolóba helyezve

be kell érnünk 720p-s felbontással.

A játék grafikája így meg sem közelíti a PC-n, PS4-en vagy Xbox One-on tapasztalt minőséget, és azzal is tisztában kell lenni, hogy az 540p és 720p értékek a maximumot jelentik, a program sok esetben még ennél is lejjebb skálázza a felbontást, hogy garantálni tudja a szaggatásmentes játékélményt. Utóbbiban viszont nincs hiba, tesztünk során egyszer sem fordult elő, hogy a játék megakadt volna, még akkor sem, mikor egyszerre több ellenfél vette körbe a hősünket és villámgyors szeletelésbe kezdtünk.

Az átiratot egyébként nem az eredeti fejlesztőcsapat, hanem az ilyen feladatokban jártasabb Saber Interactive készítette. Ők feleltek a Mortal Kombat 11 kézikonzolos portjáért is, és a legújabb munkájukkal ismét bizonyították, hogy nagyon jól érzik a Nintendo Switch képességeit és határait.

Igen, a kép néha homályosabb, mint más játékok esetében, néhány kameraállás esetén nagyon is látszik, hogy mennyire pixelesek a részletek, ugyanakkor a The Witcher III még így is jobban néz ki a kézikonzolon, mint a már emlegetett Assassin’s Creed III. Sőt még az sem túlzás, hogy a program kifejezetten jól fest.

Az ugyan kétségtelen, hogy a látvány nem olyan tűéles, mint egy PlayStation 4 Prón, de a hangulatra és a világ megjelenítésére így sem lehet panasz, a harcok hevében pedig aligha számít, hogy a felbontás nem 540p, hanem valamivel kevesebb, hiszen úgyis azzal leszünk elfoglalva, hogy a főhősünk életben maradjon. Meg eleve, egyszerűen csodálatos, hogy ez a játék már Nintendo Switch-en is elfut.

A hardver korlátai leginkább az átvezető videók esetén szembetűnőek, ugyanis a program szabadon bejárható világában és a küldetésekben elmerülve, és a normális képfrissítésnek hála egy idő után fel sem tűnik, hogy ezúttal nem azt a látványorgiát kapjuk, amit az erősebb masinákon produkált a Witcher III.

6 Fotó megtekintése Egyszerűen csodálatos, hogy a Witcher 3 már a Nintendo Switch-en is szépen elfut Fotó: Nintendo Még több + Fotó: Nintendo Még több + Fotó: Nintendo Még több + Fotó: Nintendo Még több + Fotó: Nintendo Még több + Fotó: Nintendo Még több +

Több száz óra szórakozás

A játékot ugyanakkor nemcsak a grafika és a sebesség szempontjából sikerült megfelelően átültetni a Nintendo hibrid konzoljára. A menük átláthatók és könnyen kezelhetők, az irányítás hamar megszokható, és ha nem vagyunk restek (újra) végigvinni a program eleji oktatórészeket, akkor a valódi kaland kezdetére már teljesen magabiztosan tudjuk terelgetni az ezüsthajú hősünket.

A Switch-es Witcher III ráadásul nemcsak jól fut és kézre áll, de a 60 dollárunkért (itthon 17-19 000 Ft között mozog az árcédula) cserébe egy elképesztően tartalmas csomagot kapunk. Nemcsak az alapjátékot tartalmazza, de a kifejezetten méretes kiegészítőket, a Hearts of Stone-t és a Blood and Wine-t is, amik külön, az alapjáték figyelmen kívül hagyása nélkül is elindíthatók.

Ha mindezt egybe vesszük, akkor túlzás nélkül több száz órányi játékidőről beszélhetünk, ami főleg azért nagy pozitívum, mert a CD Projekt Red alkotása még mindig az egyik legjobb nyitott világú akció-szerepjáték a piacon, ráadásul a Nintendo gépe ebből a műfajból jóval kevesebb versenyzőt tud felmutatni, mint a konkurens platformok. Éppen ezért a játék kiváló vétel lehet a műfaj szerelmeseinek, még akkor is, ha más konzolon vagy PC-n egyszer már végigvitték a nagyívű történetet. A magyar felhasználóknak pedig külön jó hír, hogy a korábbi kiadásokhoz hasonlóan ez a verzió is teljes magyar feliratot kapott.

Nyitókép: Csanádi Márton / 24.hu