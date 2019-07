Siklóernyőzés lett a népszerű youtuber végzete

38 éves korában, egy siklóernyőzés közben elszenvedett baleset következtében vesztette életét Grant Thompson, a The King Of Random YouTube-csatorna sztárja – írja a HVG. A 11 millió követővel rendelkező profil tulajdonosa kedden hunyt el, és a halálhírt immár a család is megerősítette

Tegnap még nem volt biztos, hogy róla van szó, de a Utah állambeli Sand Hollow State Parkban megtalált holttest azonosítását követően a férfi hozzátartozói megerősítették a hírt, és Thompson csatornájára már egy megemlékező videó is kikerült. A népszerű youtuber az elmúlt években érdekes és sokszor egészen őrültnek tetsző kísérletekről készített szórakoztató videókat, az egyikben például azt mutatta be, hogy mi történik, ha folyékony nitrogén ér az ember arcához.