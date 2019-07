Kiszivárogtak a Samsung következő okosórájának részletei

Augusztus fontos hónap a Samsung számára, hiszen 7-én rántják le a leplet a Note10 telefonokról, illetve úgy tűnik, hogy az aktuális csúcstelefonnal párhuzamosan (esetleg előtte pár nappal) lehull a lepel a gyártó legújabb okosórájáról, a Galaxy Watch Active 2-ről is. Sok meglepetésre ugyanakkor már nem lehet számítani, hiszen a legfontosabb infomációk máris kiszivárogtak az eszközről – írja a PC World.

Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor a Galaxy Watch Active 2 ezúttal is két méretben, 40 és 44 milliméteres kivitelben lesz kapható, 1,2 és 1,4 hüvelykes képernyőkkel. A megjelenítésért egy-egy Super AMOLED panel felel majd, a védelemről pedig Gorilla Glass DX+ üveg fog gondoskodni. A kiszivárgott adatok szerint az okosórák 31 és 36 grammosak lesznek, alumínium vagy rozsdamentes acél házzal, és megfelelnek a MIL-STD 810G katonai szabványnak is, ami kifejezetten strapabíró kütyüket sejtet.

A Samsung korábbi óriról ismert forgatható gyűrű ezúttal ugyan nem tér vissza, cserébe a gyártó érintésérzékennyé teszi a számlap körüli területeket is, így könnyítve meg a navigációt az órán futó operációs rendszer kezelőfelületén, hogy ne az óralapot kelljen nyomogatni. Ami pedig a hardvert illeti, az eszközben Exynos 9110 processzor és 768 MB RAM kap helyet, méghozzá 4 GB tárhely kíséretében, de az órából lesz LTE-képes verzió is (ebbe SIM-kártyát is tehetünk), méghozzá 1,5 GB RAM-mal.

Mindezt típustól függően 247 vagy 340 mAh-s aksi fogja életben tartani, és már ezek a modellek is tudni fogják az EKG-t, illetve elesést érzékelő funkcióval is fel lesznek szerelve, a Bluetooth 5.0 pedig arról fog gondoskodni, hogy az eddiginél jóval stabilabb legyen a kapcsolat az óra és a telefon között.