Takarja le a webkameráját, ha még nem tette volna!

Ingyen dolgokért még a személyes adatainkat is odaadjuk

Korábban már hallhattunk róla, hogy többek közt a Facebook-alapító Mark Zuckerberg is leragasztotta munkahelyi gépének webkameráját, és három éve erre buzdított az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) akkori igazgatója, James Comey is. Comey akkor arról is beszélt, hogy az FBI irodáiban majdnem minden monitor felett van kamera, amelyeket egy direkt erre a célra készített műanyag retesszel lehet „megvakítani”, ha éppen arra van szükség.

A felhasználóknak azt ajánlotta, hogy lehetőleg azonnal takarják le a beépített, vagy különálló webkamerájuk objektívjét, mivel a mai eszközökkel nem túlságosan bonyolult távolról hozzáférni egy kamera képéhez, hangjához. Ha ez megtörténik, akkor a hacker folyamatosan megfigyelheti annak tulajdonosát, értékes információkhoz juthat, sőt, olyan eseményeket is rögzíthet, amivel megzsarolhatja az illetőt.

A laptopgyártó HP friss felmérése szerint az amerikai felhasználók nagy része szerencsére már eléggé tudatos ilyen téren, tízből hatan letakarják a laptopjuk webkameráját. A legtöbben erre a célra egyszerűen post-it cetlit, vagy egy ragasztószalag csíkját, esetleg sebtapaszt használnak.

Tízből egy megkérdezett már találkozott olyan emberrel, aki után kémkedtek a számítógépe kameráján keresztül, rosszabb esetben maguk voltak az áldozatok.

A tanulmány rávilágít arra is, hogy a kukucskáló webkamerákkal kapcsolatos paranoia az évek során fokozódott, és a fiatalabbak jobban ügyelnek a védelemre: a Z generáció képviselői nagyobb arányban takarják le a szenzort, mint az idősek.

Hogyan védhetjük magunkat még jobban?

A legbiztonságosabb megoldás tehát a fizikai védelem, de álljon itt egy lista arról, hogy (amennyiben a száműzetésbe vonulást, illetve remetének állást nem tekintjük valós opciónak) mire érdemes figyelni, ha nem akarunk megfigyeltek lenni: