Kipróbáltuk a városi közlekedés legjobb formáját

Az Inmotion V5F forradalmi jármű, egy elektromos unicikli, kifejezetten városi használatra tervezve. Mi konkrétan eldobtuk tőle az agyunkat, mennyire modern és egyedülálló a szerkezet, de akinek a műszaki adatokra fáj a foga, az is elégedett lesz: 40 km-es hatótáv, 25 km/órás végsebesség, 120 kg-os teherbírás. Elfér az autónk csomagtartójában, de a hozzáadott kar segítségével akár a boltba is betolhatjuk. Az ára 141 000 Ft, cserébe vám- és áfamentes szállítással érkezik.

Nem sok értelme lenne egyből a kicsomagolással kezdenünk, hiszen sokan azt sem tudják mi fán terem az elektromos unicikli. Egy olyan motoros egykerekűről van szó, ami hasonló a városszerte látható Segwayekhez, de nincs kormánya, amibe kapaszkodhatnánk, helyette a testsúlyunkat áthelyezve,

egy giroszkóp segítségével tarthatjuk magunkat a járművön.

Mi leginkább azért vágytunk egy ilyen szerkentyűre, mert utálunk ülni a budapesti dugókban, miközben égetjük a méregdrága benzint, amortizáljuk az autónkat. A helyi tömegközlekedés sem feltétlenül jó megoldás, hiszen nyomorogni kell, 103 000 Ft az éves bérlet, vagyis árban még rosszabbul is járunk.

Az Inmotion V5F azért zseniális, mert feloldja a fenti problémákat, ráadásul a többi elektromos jármű hátrányai sem érintik. Ezeket saját bőrünkön tapasztaltuk, hiszen van két Segway Ninebot ES1 a szerkesztőségben – a kapcsolódó cikket itt olvasható –, amiket nagyon szeretünk, csak éppen nem férnek be a kocsiba, nem mennek fel a hegyre és elég nagy nyűg bemenni velük a boltba. Éppen ezért városi közlekedésre egykerekűt kell venni, mert:

kis helyen elfér, könnyedén be tudjuk tenni az autónk csomagtartójába

egy embernyi helyet foglalunk el a forgalomban, kis helyen is elférünk

lehet tolni egy kar segítségével, ilyenkor a unicikli rásegít a mozgásra

nagyobb a hatótávja, mint az azonos súlyú rollereknek

sokkal jobbak a menetteljesítményei, illetve jobban tapad, mint egy roller

nagyobb a kereke, könnyebb kirugózni vele az úthibákat

szabványos szeleppel rendelkezik, bármilyen pumpával fújható

felmegy a meredek utakon is a nagy nyomaték miatt

bárhova bevihetjük magunkkal, soha nem szól érte senki

sokkal menőbb, mint bármi, az emberek imádják

Egyetlen hátránya, hogy meg kell tanulni a használatot, ami nem akkora ördöngösség, mint sokan gondolják, de nem is csak annyi, hogy ráállunk és kész, mint egy elektromos roller esetében. Cserébe nem kell autóval a dugóban állnunk vagy a BKV-n nyomorognunk, gyakorlatilag nulla az üzemeltetési költsége, és még testmozgást is végzünk a használata közben. Ja, és persze őrületesen király móka.

Kicsomagolás

A fenti felvezető után nézzük milyen anyagokból rakták össze a tesztalanyunkat. Meglehetősen patent minden, kifejezetten jó az anyaghasználat, a teherbíró elemek alumíniumból vannak, egyetlen gyengébb részletet találtunk: a tolókar zárómechanizmusának idegesítő a holtjátéka. Mivel ez az egykerekűtől elszeparáltan érkezik, muszáj felcsavarozni, és azért ez sem az űrhajóknál használt precizitással készült. Nyugodtan használjunk egy gumikalapácsot, az majd helyre ugrasztja a kart. Ez egyébként alapból nem a csomag része, a Gearbest webshop adja a járműhöz, méghozzá ingyen.

Kinézetre elég futurisztikus az Inmotion V5F,

ugyanakkor nem túl csicsás: van néhány világító lámpa elöl és hátul, illetve az akkumulátortöltöttség kijelzése egy LED-es fénycsíkon követhető nyomon. Elől egy kis lámpa világítja meg az utat, a hátsó részen pedig a töltőnyílást pillanthatjuk meg a porvédő sapka alatt. Oldalt a testen fekszenek az alumíniumból készült, érdesített felületű lábtartók, amik 120 kg-ot bírnak el – ezeket könnyű lezúzni, de van hozzá alkatrész dögivel, szóval emiatt nem kell idegeskedni.

A csomagban leírást is találhatunk, vicces piktogramokkal a védőfelszerelést és a bekapcsolást illetően, nagyon európai az egész, még lepecsételt garancialevelet is kapunk, szériaszámmal.

Esünk, kelünk, gurulunk, lebegünk

Az, hogy mennyi idő alatt tanuljuk meg a használatot, teljesen egyénfüggő. Mi nagyjából négy óra gyakorlás után mentünk el a Népligetből az Aldiba 2 db Inmotion V5F-ünkkel, igaz volt instruktorunk, aki megtanította a megfelelő technikát. Mi ez ahhoz képest, hogy egy csecsemő egy év alatt tanul meg járni? Semmi, szóval egy kis kitartáson kívül másra nincs szükség.

Viszont néhány jó tanáccsal szolgálnánk azoknak, akik csak most kezdik a gyakorlást. Érdemes olyan helyen nekiállni, ami egy fokkal puhább, mint a beton, például rekortán kosárlabda pályán, ugyanis mindenki eleinte dobálni fogja a gépet. Mi egy lezárt úton próbálkoztunk, és bizony vagy százszor felborultunk, össze-vissza verve a pedált és a tolókart. Éppen ezért, érdemes a testet bubifóliával vagy bármilyen más puha anyaggal betekerni, ez sokat segít a külső elemek megvédésében.

A V5F állóképességéről annyit, hogy leszámítva a felületi sérüléseket – ami normális, ha a betonon egy 12 kilós tárgyat hajigálunk –, semmi baja nem lett a két uniciklinek. Az is kiderült, hogy ahol kell, ott fém, kifejezetten erős és minőségi a vázszerkezet, szerintünk a kategória egyik legjobbja. A Ninebot One szériát szokták még pozitív példaként emlegetni, vagy a King Songot, illetve az IPS gyártmányait, de az biztos, hogy az általános anyaghasználat és az ár arányát illetően az Inmotion gépek nagyon jók.

Attól mi abszolút nem félnénk, hogy valaki leesik róla, ugyanis nagyjából 15 centiméter magasan állunk, egyszerűen lelépünk róla, ha valami gond adódna. Persze nekünk azért néha sikerült átesnünk a szerkezeten, de ezek száma hatványozottan csökkent – nagyjából nullára –, ahogy javult a technikánk.

A védőfelszerelés nem kötelező, de sosem baj, ha viselünk ilyesmit, a sisak kifejezetten ajánlott. Természetesen mást is magunkra aggathatunk – térd-, könyök- és csuklóvédő –, de maga a tevékenység semmivel sem veszélyesebb, mint a biciklizés. Mondjuk ezt 320 kilométer megtétele után.

A gép használata nem atomfizika:

egyetlen gomb van rajta, amit ha hosszan nyomunk, bekapcsol, ha pedig röviden elhúzzuk az ujjunkat, akkor ki- és bekapcsolhatjuk a lámpát. A tetején elhelyezkedő karral tudjuk tolni, ilyenkor a motor segít a haladásban. A fogantyú alatt van egy ravasz, amit az Inmotion V5F megemelése közben meghúzhatunk, ilyenkor leállítja a motort, így tudjuk kikapcsolás nélkül például lépcsőkön felvinni.

Ahogy a legtöbb unicikli, az Inmotion V5F is képes Bluetooth-on keresztül kommunikálni, ehhez az Inmotion alkalmazást kell letölteni. A szokásos menetteljesítményhez tartozó adatokat – maximális sebesség, megtett út, energiafelhasználás, akkumulátor állapota stb. – itt is nyomon követhetjük, de van még néhány extra, ami érdekes. Egyik az útvonalrajzolás, amit telefonunk GPS moduljával valósít meg, a másik pedig a diagnosztika, ami a jármű állapotáról ad tájékoztatást.

Az Inmotion V5F képes megszólaltatni hangfájlokat, illetve figyelmeztet, ha túl gyors a tempó, vagy már veszélyes a dőlésszög. Van egy Wheellog nevű alkalmazás Androidra – és a Darknessbot iOS-re –, amivel szintén képes kommunikálni a jármű, sőt Pebble okosórára adatokat is tud küldeni, illetve dudálhatunk is a csuklónkról, de ezt sajnos ennél a modellnél csak a telefonon hallani, nem az uniciklin.

A végsebessége 25 km/óra,

ami kipróbálva elég ijesztő tud lenni, pedig a nagyobb modellek ennél is többet tudnak. Ilyenkor amúgy a unicikli finoman hátradönti a testet, és „slow down” hangüzenettel jelzi, hogy vigyázni kéne.

A hatótáv papíron 40 km – egy 70 kilogrammos emberrel, sík úton mérve –, de ez súly és hőmérsékletfüggő. Mi 83 kg-mal, 2 fokban 22-25 kilométer körüli értéket mértünk, tehát jó időben még alattunk is elmegy harmincötöt az 550 W-os motorral szerelt egykerekű. A feltölteni 4-5 óra, illetve aki aggódna az akkumulátorok élettartama miatt, annak jó hír, hogy védőelektronikát is kapott a termék, illetve a régebbi modellek tulajdonosai sem nagyon panaszkodtak az áramforrások hibáira.

Összegzés

Az Inmotion V5F pont egy olyan elektromos jármű, amit kerestünk. A városi közlekedés szinte összes gondját megoldja, elmegy 35-40 kilométert, felmegy a hegyre is, gond nélkül befér a kocsi csomagtartójába, a boltokban „saját magát tolja”, az ára kevesebb, mint egy évnyi autózási költségünk, üzemeltetni fillérekből lehet, és még iszonyatosan menő is.

Szerkezetileg az Inmotion állítja elő a legjobb ár-érték arányú termékeket, és a V5F pimpelhető is, mindenféle kiegészítőkkel. Egyetlen hibája, hogy a kapcsolódó app nem túl stabil, de menet közben sosem nézegettük, és van rá alternatíva. Nekünk maximálisan bejött ez a fajta életérzés, még akkor is, ha 141 000 Ft-ot kérnek érte. Mondjuk egy Black Friday alkalmával akár 90 000 forintért is elérhető, ami remek ár egy ilyen tudású járműárt. Főleg úgy, hogy Priority Mail for electric scooter only szállítással áfa- és vámmentesen érkezik. Ha pedig valaki érdeklődik a további Inmotion modellek iránt, az ide kattintson.