Megtaláltuk az Apple AirPods eddigi legjobb kínai alternatíváját

Érintésalapú vezérlés, tokban tölthető fülesek, amik az IPX6 szabvány szerint állnak ellen a nedvességnek, akár a zuhany alatt is használhatók, ráadásul még jól is szólnak - ezt biztosítja a Blitzwolf BW-FYE3 BT vezeték nélküli fülhallgató , amit akár már 9600 Ft-ért be lehet zsákolni.