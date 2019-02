Nem akárki aggódik az Apple miatt

Már többször is írtunk róla, hogy idén nagy trend lesz az összehajtható kijelzővel felszerelt okostelefon, és múlt héten ez be is bizonyosodott: a Samsung, a Huawei és az Oppo is megmutatták saját modelljeiket, de már készül a Motorola, az LG és a Xiaomi is, elsőként pedig a kínai Royole villantotta meg a FlexPai-t.

Az Apple társalapítója, Steve Wozniak nemrég arra figyelmeztette a céget, hogy csipkedje magát, ha nem akarnak lemaradni a piacon. Wozniak 1976-ban tette le a cég alapköveit Steve Jobsszal, és most arról beszél, hogy az almás cég az iPhone-nal lemaradt az olyan innovatív dizájnok mögött, mint a hajlítható kijelzős mobilok.

Az Apple nagyon sok ideig vezető volt néhány fejlesztéssel, például a TouchID-val, az arcfelismeréssel, vagy a mobilfizetéssel. Vezetők voltak, és mindenki más követte őket, de a hajlítható kijelzős mobilok terén nem vezetnek, ez pedig aggaszt, mert én már tényleg akarok magamnak egyet.”

– mondta Wozniak a Bloombergnek adott interjújában, amiben arról kérdezték, hogy az Apple szerinte is lemaradt-e az innovációban.

Az Apple február közepén védett le szabadalmat saját hajlítható kijelzős telefonjára, de erről még vajmi keveset tudni. Többek szerint sem valószínű az, hogy még idén látunk belőle valamit.