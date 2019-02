Ez a lány abból él, hogy házakat épít a Simsben

Öt éve egy fiatal ausztrál grafikushallgató, Maddy ételmérgezést kapott olaszországi nyaralásakor, így pihenőre kényszerült. Unalmában elővette kedvenc videojátékát, a The Sims 4-et, amit valószínűleg nem nagyon kell bemutatnunk, hiszen a világ egyik legsikeresebb játéksorozatáról van szó.

Maddy felfedezett egy online közösséget is a YouTube-on, akiket egy dolog tartott össze: a Sims-beli házak szeretete, ennek nyomán pedig ő is elkezdett egyre tudatosabban épületeket tervezni a virtuális emberkéinek, amiket videókban mutatott be, majd azokat feltöltötte a Deligracy nevű YouTube-csatornájára. Mára már több mint 810 ezer követője van, sőt pólókat, bögréket és telefontokokat is vásárolnak tőle. A csatorna annyira népszerű lett, hogy a teljes idős grafikusi állásánál is több bevétele származik belőle, így felmondott.

Nem ő az egyetlen, akinek imádják a videóit a Sims-játékosok, az elmúlt évek során egyre többeket érdekelnek az olyan okosan tervezett aprócska házak, amikben kis helyen sok minden elfér. Ez a valóságban is egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó trend, elég csak az USA-ban most menő kapszulalakásokat említeni. Ugyanez van a Sims-ben is, amiben a játékosok egyik kedvenc része az építkezős-lakberendezős rész, így egyáltalán nem csodálkozunk azon, hogy valakinek ez a kedvenc időtöltése, főleg ha meg is él belőle.

Maddy csatornáján túl nagyon sokan követik James Turnert, aki The Sim Supply név alatt fut, és már több mint 1,1 millió feliratkozója van – pusztán azért, mert kreatív lakásokat épít a virtuális emberkéinek.