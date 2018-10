Már tényleg bárkiből lehet híresség

Végre mobilon is játszhatunk majd istent

A The Sims a világ egyik legnépszerűbb játéksorozata, aminek oka főleg az, hogy a játékosok számos fantáziájukat élhetik ki virtuális embereik életét terelgetve. A már negyedik részénél tartó program idővel egyre több funkcióval és valós életbeli teendő virtuális átültetésével bővült, ráadásul már se szerit, se számát nem tudni a különféle kozmetikai pluszokat adó kiegészítőknek.

A program egyik fő kihívása a simek karrierjének egyengetése, hiszen a simoleonok (a játékbeli pénznem) nem hullanak csak úgy az ember ölébe. A sorozat egyik nagy erőssége, hogy igazodik az aktuális korhoz, így több olyan foglalkozást is választhat a játékos, ami a valódi világban is éppen trendi.

A The Sims 4 következő kiegészítője, a The Sims 4: Get Famous ezt még egy fokkal feljebb emeli, a szimulációs játékba megérkezik korunk egyik legvágyottabb foglalkozása:

az influenszer.

A játékot fejlesztő Maxis senior producere, Grant Rodiek szerint a játékosok leginkább új karriereket, szakmákat szeretnének kipróbálni a programban, legalábbis erről árulkodnak a fanok által készített modok, ezért a későbbiekben ők is még több munkakört szeretnének kidolgozni.

A Z-generáció figyelmét főleg divattal, stílussal, internettel kapcsolatos tartalmakkal próbálják felkelteni, ami nem egyszerű kihívás: mivel a Sims erősen támaszkodik a vizualitásra (folyamatosan nézzük, mit csinálnak az emberkék), ezért nem túl izgalmas egy számítógép előtt ülő figurát bámulni (miközben mi magunk is a számítógép előtt ülünk).

A Get Famous kiegészítőben már a Pinteresthez hasonló stílus- és hangulattáblákat is létrehozhatnak a játékosok, ami a játékban úgy lesz megjelenítve, mint a rendőrségeken a nyomozós táblák. A simek kapnak egy saját Instagramot is, az úgynevezett Simstagramot, ahol a kisemberek a valódi élethez hasonlóan szintén lájkvadász kaja-és állatfotókat tehetnek közzé minél több követőért és nagyobb figyelemért. YouTube-videós karriert egyelőre még nem lehet majd építeni, sokkal inkább a stílusra és az influenszerkedésre megy rá a kiegészítő, illetve a celebségre.

Rodiek elmondása szerint több kritika is érkezett azzal kapcsolatban, hogy az influenszerkedést karriernek értelmezni „túlságosan 2018”, de a producer úgy gondolja, hogy ez mára már tényleg egy valódi szakma, amit komolyan kell venni.

A The Sims 4: Get Famous november 16-án jelenik meg, de az alapjáték vásárlói ingyen letölthetik majd.