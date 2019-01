Hamarosan elsötétülhet a Messenger

Hamarosan érkezhet a szemkímélő, éjszaka is kényelmesen használható Messenger: a Facebook teszteli az app éjszakai módját, most sokkal szélesebb körben, mint korábban. Az első tesztfelhasználók már 2018 októberében ráakadhattak a beállításra a Messenger „én” menüjében, mostanra pedig sokkal szélesebb körben, több országban is megjelent a lehetőség. Egyelőre nem tudni, hogy a támogatott országok között ott vagyunk-e mi is, de

nincs róla infónk, hogy itthon valaki kipróbálhatta volna már az újítást.

A külföldi teszterek viszont jelezték azt is, hogy a próbaverzió gyakran visszavált a hagyományos, világos színmódra, így gyakran kellemetlen, ha az ember a sötétben használná. Az egész nem jelent új kezelőfelületet, nagyjából minden úgy néz ki benne, mint a hagyományos Messengerben, csak a színek sötétek. A fehér háttér fekete lesz, a sötét betűk fehérek, a kereső pedig szürkévé változik. Tetszőlegesen lehet be- és kikapcsolni a fent említett „én” menüben.

Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI previously: https://t.co/vT6WoKikPm pic.twitter.com/A6ETE45BPN — Jane “not Facebook Employee” Manchun Wong (@wongmjane) 2018. október 5.



Twitteren már megjelent néhány képernyőkép arról, hogyan fest az újítás, de arról semmi infó nincs, hogy mikor készülnek ténylegesen bevezetni a színcsökkentett módot. A Facebook egyelőre random tesztelget, és valószínűleg csak várja a visszajelzéseket.