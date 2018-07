Ha mobilon nézi a videókat, ezt az újítást imádni fogja

A YouTube márciusban jelentette be, hogy a webes felület után az iOS-es mobilappban is elérhetővé vált a Dark Theme (Sötét téma), ami a jelek szerint most végre megérkezik az androidosokhoz is. A fekete helyett inkább sötétszürke színeket használó megjelenés fő előnye, hogy ha este nyomogatjuk a telefont a sötétben, nem égeti ki a retinánkat a fehérség, sokkal jobban kíméli a szemet.

Az újítást már használó egyik Reddit-fórumozó elmondása szerint nála automatikusan aktiválódott az éjszakai mód témája, és egy felugró ablakban kérdezett rá az alkalmazás, hogy megtartaná-e ezt az opciót, vagy visszaállna az alapértelmezett fehér hátterű megjelenésre.

Mivel hivatalos bejelentés nem volt, de már többen is látják a módot, ezért feltételezhető, hogy az újítás folyamatosan gördül ki, és vélhetően a következő napokban, hetekben mindenki számára elérhetővé válik.

A Sötét témát webes felületen a jobb felső sarokban található beállítások alatt kapcsolhatjuk ki és be, ha pedig inkább a hagyományos YouTube-designt szeretnénk visszakapni, azt is itt állíthatjuk vissza.