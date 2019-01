Kémkedésre is használható az Apple kütyüje

Az iOS 12 tavaly szeptemberi frissítése óta lehetősége van arra a felhasználóknak, hogy az Apple AirPods fülhallgatóin keresztül beszélgetéseket hallgathassanak le, de ennek most nem egy szoftveres hiba az oka. A rendszer részévé vált Élő hallgatás (Live Listen) funkció eredetileg arra szolgál, hogy az iPhone-t olyan mikrofonként lehessen használni, ami távolról továbbít hangot hallókészülékeknek, így zajos helyeken folyó beszélgetéseket lehet hallani a segítségével, vagy akár olyanokat, amik a helyiség túlsó felében zajlanak. Ez használható az AirPodsszal is azok örömére, akik enyhébb hallásproblémákkal küzdenek.

Egy Twitter-felhasználó viszont rájött arra, hogy ha az iPhone-t lerakja mondjuk egy emberekkel teli teremben, akkor onnan kisétálva a fülhallgatón keresztül hallhatja, hogy a benn lévők miről társalognak.

Az ötletet adó tweetet több mint 50 ezerszer osztották tovább, és 152 ezren kedvelték. A trükk végtelenül egyszerű: csak aktiválni kell az Élő hallgatás funkciót, és a lehallgatni kívánt ember(ek) közelében hagyni a mobilt. A Twitteren persze még több felhasználási ötlet felmerült, például hogy ezt remekül lehet kamatoztatni iskolában való puskázásra, vagy egymás közti walkie talkiezásra.

Az Apple egyelőre még nem reagált az ezzel kapcsolatban felmerülő aggodalmakra, az egyik lehetséges megoldás talán az lehetne, ha a mobil valamilyen hangjelzéssel tudatná, hogy éppen aktív a hallgatózós funkció.

If u have AirPods 🎧, u can press “Live Listen” to “On” and leave your phone in the room with someone and u can hear what they saying, thank me later🤫 pic.twitter.com/fC6KYmqpB4

— arnold (@arnoldcrndo) January 9, 2019