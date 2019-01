Egyre biztosabbnak tűnik a háromkamerás iPhone XI

Pár napja írtunk róla, hogy az OnLeaks és a Digit.in által közzétett renderképek alapján a következő iPhone-csúcsmodell (amit jobb híján egyelőre iPhone XI-ként említenek a portálok) a szériától eddig szokatlan kamerarendszert kaphat: a két függőlegesen elhelyezett szenzor mellé egy harmadik is társulhat.

Most a The Wall Street Journal is ezzel egybecsengő információkhoz jutott hozzá belsős forrásoktól. A portál értesülései is arról szólnak, hogy idén három új iPhone várható, amelyek közül az egyik egy „Max” utótaggal ellátott csúcsmodell lesz, ez kaphatja a három kameraszenzort. A másik két modell hátlapját duálkamera-rendszerrel szerelik fel.

A Forbes értesülései alapján az Apple Face ID szenzorát szállító AMS is izgalmas bejelentést tett: olyan új fény- és közelségmérő érzékelőket fejlesztettek, amik képesek kevés fényben is jól működni. Ez azt is jelenti egyben, hogy OLED panel mögé rejthetők, így az Apple végre talán eltüntetheti a káváról a FaceID-t, a kijelző mögé.

Az innovációval a cupertinóiak egy lépéssel közelebb kerülhetnének a valóban káva nélküli, teljeskijelzős előlappal rendelkező mobilok felé. Valószínűleg azonban még nem az iPhone XI lesz az, mivel a notchra attól még továbbra is szükség lesz, ezt majd talán csak a panelba mélyesztett kameralyukakkal tudják kiváltani.

