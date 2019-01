Hasznos okossággal bővül a Google kereső

A Google keresője egy olyan egyszerű, de praktikus funkcióval bővül, ami jelentősen megkönnyíti a mobilon való böngészést. A keresőóriás szerdán jelentett be egy új aktivitási kártyát a kezelőfelületre, ami abban segít, hogy könnyebben számon tarthassuk a korábban már meglátogatott tartalmakat.

Az új szekció akkor fog előbukkanni, amikor egy kifejezésre rákeresünk: ekkor a keresési találatok felett elhelyezett Your Related Activity (magyarul valószínűleg Kapcsolódó aktivitásod, vagy hasonló lesz a neve) ablakban listázza azokat a linkeket, amiket korábban már meglátogattunk adott kifejezés kapcsán. Természetesen csak akkor fog működni, ha már bejelentkeztünk a Google-fiókunkba.

Ez egyrészt azért is jó, mert így tovább folytathatjuk a kutatást egy adott témával kapcsolatban, vagy visszatérhetünk egy oldalra, amit elfelejtettünk elkönyvjelzőzni. Például ha korábban teriyaki szószos csirke receptje után kutattunk, és egy ízletes recept alapján azt gyorsan el is készítettük, de nem mentettük el, akkor könnyebben visszatalálhatunk hozzá.

Az újítás az Egyesült Államokban már elérhető a Google mobilos weboldalán, de vélhetően nekünk sem kell már rá sokat várnunk.

