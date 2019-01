A gépek végérvényesen megváltoztatják a világunkat, és ez jó nekünk

Január 8-án hivatalosan is elstartolt Las Vegasban az idei CES (Consumer Electronics Show), ahol a techvilág szinte minden szereplője képviselteti magát, hogy megmutassa a világnak a legújabb termékeit és fejlesztéseit. A Samsung például előállt az első 75 és 84 hüvelykes microLED tévékkel, az LG bemutatta a feltekerhető okostévét, ugyanakkor nem csak embereknek találtunk hasznos kütyüket, de állatoknak is, például a cicáknak készült okostálat.

Az iparág nagy játékosai ugyanakkor nem csak arra koncentrálnak Las Vegasban, hogy megmutassák a legújabb termékeiket, de folyamatos diskurzus folyik a különböző technológia jövőjéről is, hiszen a CES nem csupán egy kiállítás, hanem szakmai fórum is egyben. A hazánkban is komoly szereplőnek számító Bosch például arra helyezte a hangsúlyt, hogy megmutassa, az egyre inkább elterjedő dolgok internete (Internet of Things, IoT) hogyan változtatja meg a világunkat, és milyen lehetőségeket kínál már ma.

MI AZ AZ IOT? A magyarul meglehetősen szerencsétlenül hangzó dolgok internete (Internet of Things) olyan eszközök gyűjtőneve, amik más eszközökkel kétirányú kommunikációt folytathatnak. A működés közben keletkező adatokat, információkat képesek más berendezésekhez eljuttatni, és valamilyen technológia segíségével, akár netes adatbázisok, felhőalapú rendszerek révén a világ bármely pontján megosztani.

LIKE A BOSCH

A Bosch az élen jár az IoT megoldások fejlesztésében: dolgoznak egy egészen úgy közlekedési élményt nyújtó transzferjármű oncepción, akad élelmiszertárolással kapcsolatos tanácsokat biztosító, hálózatba kötött hűtőszekrényük, és nem szabad megfeledkezni az öntanuló és önjáró okosfűnyíróról sem.

A cég mindezt egy meglehetősen laza hangvételű és kifejezetten szórakoztató videóval prezentálta, ami a komolytalansága ellenére is tökéletesen megmutatja, merre halad a világ az IoT-nek köszönhetően.

„A Bosch már időben felismerte az IoT kínálta óriási lehetőségeket, s több mint tíz éve alakítjuk aktívan a hálózatba kapcsolt világot” – hangsúlyozta Dr. Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának tagja. „Mára vezető IoT-vállalattá váltunk, fokozatosan bővítve szoftver és IT-kompetenciánkat.”

A dolgok internete nem a jövő, hanem a jelen technológiája, hiszen a Bosch a saját fejlesztésű IoT-felhője segítségével eddig már több mint 270 projektjet valósított meg olyan területeken, mint a mobilitás, az okosotthonok, az okosvárosok és a mezőgazdaság. A Bosch IoT Suite révén hálózatba kapcsolt érzékelők és eszközök száma tavaly óta közel 40 százalékkal, mintegy 8,5 millióra bővült.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA AZ EMBER SZOLGÁLATÁBAN

A növekedés és az újabb üzleti lehetőségek egyik kulcsa a dolgok internete területén a mesterséges intelligencia (AI), aminek fejlődésében szintén döntő szerepet játszik a Bosch. „Akkor aknázhatjuk ki a legjobban az IoT kínálta lehetőségeket, ha mesterséges intelligenciával kombináljuk és párhuzamosan fejlesztjük az IoT és az AI területén végzett tevékenységünket” – mutatott rá Dr. Markus Heyn.

Megítélése szerint a két terület kölcsönhatásban áll egymással.

„Az IoT intelligenciát igényel, a hálózatba kapcsolt eszközökkel folytatott adatgyűjtés pedig döntő mértékben felgyorsíthatja az AI fejlődését. Csak a mesterséges intelligencia segítségével válhatnak intelligenssé a hálózatba kapcsolt eszközök, illetve tanulhatják meg önállóan levonni következtetéseiket. Elsősorban a mindennapi élet konkrét gyakorlati fejlesztéseit célozzuk meg, például több idő, fokozott biztonság, megnövelt hatékonyság vagy nagyobb kényelem formájában.”

Példaként Heyn a videoalapú tűzérzékelést említette, ahol a biztonsági kamerák intelligens képelemzéssel mindössze néhány másodperc alatt ismerhetik fel a tűzeseteket, még mielőtt a hő vagy a füst elérné a rendszer érzékelőit. A tűz így jóval korábban ismerhető fel, mint a hagyományos tűz- vagy füstérzékelő rendszerek esetében – értékes perceket takarítva meg, amelyek akár életet is menthetnek.

A GÉPEK JELEZNEK, HA BALESET TÖRTÉNIK

A siker másik kulcsát a partneri kapcsolatok jelentik az IoT-korba vezető úton. A Bosch ezen a téren együttműködik nagy múlttal rendelkező és új szereplőkkel is. A közelmúltban a kanadai Mojio platformszolgáltatóval létrejött együttműködés máris meghozta gyümölcsét, mégpedig a hálózatba kapcsolt járművek számára kifejlesztett első integrált IoT-platform formájában.

Közlekedési balesetet követően a Bosch speciális algoritmusa azonosítja a baleset pontos helyszínét, időpontját és súlyosságát, az adatok pedig a Mojio felhőjén keresztül jutnak késedelem nélkül a Bosch vészhívás-központjába, amely automatikusan értesíti a helyi mentőket. Ezzel egyidőben a rendszer a Mojio alkalmazáson vagy SMS-ben értesíti az előre megadott személyeket is.

„A Mojio szakembereivel közösen közvetlenül, felhővel kapcsoljuk hálózatba a járműveket, a mentők így az eddiginél is gyorsabban érhetnek a baleset helyszínére” – mondta Mike Mansuetti, a Bosch észek-amerikai elnöke. Az IoT vészhelyzet-megoldás ez év közepétől közel egymillió autós számára válik elérhetővé Észak-Amerikában és Európában.