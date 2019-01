Botrányosan ciki üzenetet tett közzé a Huawei

Twitteren kívánt boldog újévet követőinek a Huawei, ami már csak azért is kezdődött vidáman, mert a közösségi médiáért felelős szakemberek egy aprónak tűnő, de nagyon ciki hibát vétettek: éppenséggel egy iPhone-ról osztották meg a bejegyzést. Mivel a tweetet az almás telefonra írt Twitter-appból tették közzé, annak nyoma ott is maradt a poszt alján. A cég ugyan azóta természetesen törölte a bejegyzést, a leleményesebbek képernyőmentést készítettek, így az utókor számára már örökre ott marad az interneten.

That was fast pic.twitter.com/y6k0FJF7Gq — Marques Brownlee (@MKBHD) January 1, 2019

A kínai cég gyorsan elő is állította a felelősöket, akik a Reuters által megszerzett belsős levelezések alapján a Huawei elnöke, Chen Lifang szerint ezzel súlyos kárt okoztak a márkának. Mint kiderült, hogy az egyébként külsős cégnél dolgozó közösségimédia-menedzsernek gondjai akadtak asztali számítógépével, ezért egy közelben található iPhone-t kapott fel éjfél előtt. Ugyan a munkát kiszervezték, a Huawei részben a házon belüli menedzsmentet is okolja, mivel azok nem reagáltak kellően hamar. Az incidens után két alkalmazottat is lefokoztak, a fizetésüket pedig 700 dollárral (kb. 200 ezer forint) csökkentették.

Nem ez az első alkalom, hogy valakinek az okoz kellemetlenséget, hogy egyszerűen csak nem jó telefont használ. Tavaly a Samsung egyik szerződtetett reklámarcát perelték be azért milliókra, amiért a tavalyi iPhone X-et többször látták a kezében különféle eseményeken és tévéadásokban, mint bármelyik Galaxy-modellt.

2017-ben pedig a Google arca, Anushka Sharma színésznő használta egy bejegyzéshez, a Pixel 2 mobilokhoz tartozó #TeamPixel hashtaget ám a Twitter árulkodása szerint azt éppenséggel egy iPhone-os Twitter appon keresztül tette közzé.