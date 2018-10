Milliókra perelték, mert iPhone volt a kezében

A nagy erő nagy felelősséggel jár, ezt már jó ideje tudjuk. Főleg akkor, ha az embert a világ egyik legértékesebb cége, a Samsung bízza meg fontos feladattal. Xenia Sobchak, a dél-koreai cég orosz követe erről vélhetően megfeledkezett, ami miatt borsos árat kell fizetnie.

A prémium mobilgyártóknál bevett szokás, hogy hírességeket szerződtetnek abból a célból, hogy reklámozzák készülékeiket, Sobchak is a Samsung szerződtetett reklámarca volt papíron – a valóságban már kevésbé, mivel a tavalyi iPhone X-et többször látták a kezében különféle eseményeken és tévéadásokban, mint bármelyik Galaxy-modellt.

A gyártó ezért beperelte az egyébként műsorvezetőként, újságíróként, politikusként is tevékenykedő hölgyet. 1,6 millió dollárt követelnek tőle, ami magyar forintba átszámolva 453 millió forintot jelent.

Azt nem tudni, hogy a celeb megbízottként mennyit kapott a dél-koreaiaktól, de források szerint a rajta követelt összeg jóval több. Egy ügyhöz közeli informátor szerint a Samsung azután döntött így, hogy több alkalommal is konkurens eszközzel mutatkozott a nő, nem egyetlen botlásról volt szó.

Nem ez az első alkalom, hogy egy márkakövet más eszközt használ, mint amit népszerűsítenie kellene. Különösen emlékezetes az a tavalyi baki, amikor a Google arca, Anushka Sharma színésznő a Pixel 2 mobilokhoz tartozó #TeamPixel hashtaget használta egy bejegyzéshez, ám a Twitter árulkodása szerint azt éppenséggel egy iPhone-os Twitter appon keresztül tette közzé.

Ok I don’t even want to know how this keeps happening but it’s hilarious pic.twitter.com/sUuHVh4exw

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 4, 2018