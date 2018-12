Lelökte exnejét a szikláról, majd hónapokig „életben tartotta” a Facebookon

Az indiai doktor nős volt, amikor elvette menyasszonyát.

Indiában letartóztattak egy orvost, akit azzal vádolnak, hogy megölte exfeleségét.

Mint az a nyomozás során kiderült, Dr. Dharmendra Pratap Singh 2018. június 3-án Pokharában (Nepál) – két tettestársa segítségével – elkábította Rakhi Srivastavát, majd lelökte egy szikláról.

A nő eltűnését testvére jelentette a rendőrségnek. Rakhi Srivastava eltűnéséig Uttar Pradesben élt, ám telefonját onnan 2000 km-re, Gauhátiban találták meg októberben.

A rendőrség szerint az orvos azzal verte át őket és a feleség családját is, hogy a nő telefonjáról még hónapokkal a gyilkosság után is bejelentkezett a Facebookra, a nevében posztolt, ezért úgy tűnt, hogy Rakhi Srivastava nagyon is életben van.

Az ismert sebészt végül híváslistája alapján buktatták le a nyomozók és így akadtak rá két bűntársára is.

Dr. Dharmendra Pratap Singh 2011-ben vette titokban feleségül a bölcsödét üzemeltető Rakhi Srivastavát. Arról az egyetlen apróságról felejtette el tájékoztatni feleségét, hogy nős. Amikor ez kiderült, különköltöztek, később Rakhi Srivastava férjhez ment, de a sebésszel nem tudtak megállapodni egy ingatlan tulajdoni jogán – ez a vita vezetett végül a tragédiához.

