Ezúttal szinte teljesen meztelenül pózol az Instagram-sztár

Kerek fenék után most mellekkel hódít az Instagram-sztár

Kedvenc orosz cosplayerünk, Irine Meier legutóbb akkor szerepelt a rovatunkban, mikor a 2000-es évek egyik ikonikus videojátékának, a Bloodrayne-nek állított emléket egy meglehetősen jól sikerült kosztümmel. A játékrajongó modell azóta jó pár új képet kitett az Instagramjára, és ezek között akad egy kifejezetten emlékezetes fotó, aminek ezúttal ugyan nincs semmilyen videojátékos vonatkozása, cserébe Irine szinte teljesen meztelenül pózol rajta, mindössze ügyesen elhelyezett üvegdarabok borítják a testét.

YOUR SUPERHERO (@irine_meier) által megosztott bejegyzés, Dec 3., 2018, időpont: 7:11 (PST időzóna szerint)

Persze azoknak is van egy jó hírünk, akik a videojátékos jelmezei miatt kedvelik az orosz szépséget. Irine épp Brazíliában vesz részt egy rendezvényen, ahol először öltözik be a Bowsette néven ismert karakternek, aki 2018 szeptemberében forgatta fel az internetet. Ha valaki nem lenne képben, a figura a piros sapkás Mario legnagyobb ellenfelének, a teknős Bowsernek a női megfelelője, aki nem egy hivatalos Nintendo karakter, hanem egy rajongó agyszüleménye, aki lényegében napok alatt vált az internet sztárjává. Az orosz szépség végleges fotót ugyan még nem tett közzé a kosztümről, de egy kis ízelítőt már kaptak a rajongók a Twitteren – jó eséllyel hamarosan megtekinthetők lesznek az első profi képek is.