Újra akcióban az Instagram legszebb feneke

Nem is olyan régen már mutattunk néhány képet Irine Meier portfóliójából: a profi cosplayer járja a világot, és rendszeresen pózol olyan kosztümökben, amiket valamilyen videojáték ihletett. Legutóbb a javában készülő lengyel szerepjáték, a Cyberpunk 2077 ihlette meg a csinos lányt, aki a CD Projekt fejlesztőcsapat egyik korábbi sikercímének, a fantasy műfajú The Witcher 3: The Wild Hunt-nak az egyik karakterét, a fehér hajú Cirit ültette át a neonfényes és futurisztikus világba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon YOUR SUPERHERO (@irine_meier) által megosztott bejegyzés, Szept 15., 2018, időpont: 9:25 (PDT időzóna szerint)

Irine a korábban közzétett fotósorozatot egészítette ki egy újabb képpel, ami ismét a Cyberpunk 2077 világát és Cirit idézi meg, bár a fotó egyértelműen a lány fenekére koncentrál, aminek aligha akad párja az Instagramon. A közel félmillió követővel rendelkező cosplayer amúgy jó érzékkel posztolja az újabb és újabb képeit, hiszen nemrég a frissen megjelent Marvel’s Spider-Man kapcsán tett közzé fotós bejegyzést, amin Pókember egykori feleségének, Mary Jane-nek öltözve pózol.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon YOUR SUPERHERO (@irine_meier) által megosztott bejegyzés, Szept 5., 2018, időpont: 10:01 (PDT időzóna szerint)

A második kép ráadásul azért is érdekes, mert a The Amazing Spider-Man képregénysorozat egyik igen jól sikerült borítóját idézi meg (konkrétan a 601. számot), azzal az aprónak nem nevezhető változással, hogy Irine itt is merészebbre vette a figurát, mint az eredeti alkotók, hiszen szakad farmer helyett csupán egy bordó csipkebugyit húzott a pókemberes póló mellé.

Nyitó kép: Irine Meier / Instagram