Mindenkit beelőz a Huawei az új telefonos trenddel

Még nincs vége az évnek, de már most sejthető, hogy milyen telefonos trendek várhatók 2019-ben: egyrészt elkezdenek terjedni a hajlítható kijelzős készülékek, másrészt búcsút intünk a szenzorsziget korszaknak, ugyanis érkeznek a “lyukas kijelzők”, ahol az előlapi kamerát teljesen körbeveszi majd a képernyő. A Samsungról már tudjuk, hogy ilyen megoldáson dolgozik, sokan biztosra veszik, hogy a Galaxy S10 már így kerül az üzletekbe, de a dél-koreai vállalatot (és mindenki mást is) szépen beelőzte a Huawei, hiszen itt a Nova 4 névre hallgató készülék, amin bizony lyuk van a kijelzőn.

Pletykák már jó ideje olvashatók erről az okostelefonról, viszont a WinFuture portál ki is szúrta a mobilt egy olyan élő közvetítésben, amit a Jackson Yee névre hallgató kínai énekes 18. születésnapja alkalmából indítottak. Az onnan lementett képen jól látható, hogy a telefon létezik, az előlapot teljesen beborítja a képernyő, aminek a bal sarkában található egy lyuk a kamerának.

A készülékről ennél többet mondjuk nem is tudni, viszont ezek után igencsak valószínű, hogy még az év vége előtt megkapjuk a pontos specifikációkat, azaz, hogy milyen hardver lakik a telefonban, illetve azt is, hogy hol és mikor kerül majd piacra. Emellett az is valószínű, hogy a Huawei minden nagyobb gyártót beelőz ezzel a megoldással, és ezzel együtt mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy a szenzorsziget után ez lesz a következő megoldás, ami jellemző lesz a közeljövő okostelefonjaira.