Plazmalövő vadászműhold szabadíthat meg minket az űrszeméttől

Viszonylag keveset foglalkozunk vele, de az egyre növekvő mennyiségű űrszemét komoly problémákat okozhat a világűrben, minél több van belőle, annál veszélyesebb - ezért is fontos, hogy minél előbb kezdjünk vele valamit, amíg még tudunk. Egy japán-ausztrál együttműködés most plazmalövő vadászműholddal oldaná meg a helyzetet, az elképzelés pedig még működhet is.

Az amerikai Űrfelügyeleti Hálózat jelenleg huszonháromezer nagyobb űrszemetet figyel meg folyamatosan, közülük tizennégyezer irányíthatatlanul kering Föld körüli pályán, méghozzá nagyjából tízszer olyan gyorsan, mint egy süvítő pisztolygolyó. Minél több ilyen szemét van a világűrben, annál komolyabb fenyegetést jelentenek – na nem ránk, a Földön tengődő emberekre, hanem az általunk nagyon drágán megépített és pályára állított szerkezetekre, műholdakra, űrtávcsövekre, és a Nemzetközi Űrállomásra. Folyik a vita arról, hogy hogyan lehetne ezt a szemetet eltüntetni a Föld körüli pályáról, de egyelőre nem született épkézláb megoldás a problémára. Egy japán-ausztrál kezdeményezés viszont most működő alternatívát kínálhat a korábban elvetett szerkezetekre. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem és a Tohoku Egyetem kutatói egy plazmalövő szerkezetet terveztek, amely két oldalról köpné a plazmát az űrszemétre. Erre a duplázásra azért van szükség, mert ha a gép csak egyik oldaláról lőné az anyagot, a lökéstől megállíthatatlanul sodródni kezdene a világűrben, és valószínűleg nem látnánk többé. A Scientific Reports tudományos folyóiratban felvázolt szerkezet viszont így egyidejű plazmakilökésekkel képes lenne pályán tartani magát, az űrszemetet pedig a Föld atmoszférájába lökné, ahol az szépen megsemmisülne. Az első tervek szerint az eszköz napelemekkel működne, és xenongáz hajtaná. Valószínűleg a kisebb űrszemét eltakarítására nem lenne alkalmas, de a nagyobbakkal megbirkózna, ki tudná például golyózni a működésképtelen műholdakat a veszélyes pályájukról. Persze az egész rendszer egyelőre csak elméletben létezik, de így viszont működhet – már csak az van hátra, hogy gyakorlatban is megépítsék az ambiciózus szerkezetet. Nagy Nikoletta korábbi cikkei Ismét kiderült, hogy nem volt kamu a Holdra szállás

