Kegyetlenül jól szól a Technics új, egészen elegáns hangszórója

A berlini IFA számtalan vadiúk kütyünek adott otthont: láttuk a Sony új Aibo robotkutyáját, 8K-s OLED tévét az LG standján, az Asus kifejezetten menő ultrabookját, kipróbáltuk egy gönyörű mobilt és a fejünkre tettük a világ egyik legjobb fejhallgatóját. A Panasonic standján pedig a gyártó hangcuccokkal foglalkozó márkájának a Technicsnek a legújabb vezeték nélküli hangszóróját próbáltuk ki: az Ottava S SC-C50 egy kifejezetten elegáns kütyü, ami veszetteül jól szól, cserébe mondjuk irgalmatlanul drága,

240 000 forintot kell majd érte kicsengetni a boltokban.

Hogy mi kerül egy hangszórón ennyibe? Az Ottava S egyrészt olyan technológiákkal lett felszerelve, amik lehetővé teszik, hogy a kompakt (bár az átlag hangszórókhoz képest még mindig jelentős) méret ellenére is kompomisszumok nélküli hangminőséget kapjuk, másrészt az átlag vezeték nélküli megoldásokkal ellentétben kifejezetten széles hangtér szólaltatható meg a készülékkel.

A hangszóró ráadásul kifejezetten “intelligens” darab, hiszen a Technics szobakalibrációs Space Tune megoldásának hála a lakás bármelyik pontján elhelyezhető, a főegységbe épített mikrofon pedig a helyszínhez kalibrálja a hangszórót, így mindig a legoptimálisabb hangélményt kapjuk, a beállítás pedig pár pillanat alatt elvégezhető a kütyü mellé letölthető okostelefonos alkalmazással.

Az ívelt külső alatt egyébként négy darab JENO Engine gondoskodik az erőteljes, de kristálytiszta hangzásról, amik három 6,5 cm-es középsugárzón, három 1,6 cm-es magassugárzón és egy 12 cm-es mélynyomón keresztül jut el a fülünkhöz – az egységek ráadásul úgy lettek jobbra, balra és középre rendezve, hogy minden körülmény között telt sztereó hangképzést biztosítsanak.

Az Ottava S a hagyományos USB- és az analóg/optikai bemeneten kívül támogatja még a Bluetooth, a Google Chromecast, a Spotify, a Tidal, az Apple Airplay valamint a Network Playback technológiákat, és a Technics Audio Center (TAC) alkalmazás segítségével könnyedén párosíthatunk két hangszórót, hogy

az egész lakást betöltő hangélményben lehessen részünk.

Habár a Technics újdonsága nem okoshangszóró, de ha rendelkezünk a Google valamelyik ilyen jellegű megoldásával, akkor a Google Assistant közbeiktatásával akár a hangukkal is vezérelhetjük az Ottava S-t, tehát pusztán szavak kimondásával elindíthatjuk a zenelejátszást, növelhetjük vagy csökkenthetjük a hangerőt, továbbá elérhetjük a többi funkciót is.

Az Ottava S tényleg nem olcsó darab, a közel negyedmilliós ár mellett még a Bang & Olufsen hordozható megoldása is olcsónak tűnik, de azt tudni kell, hogy kivitelezés és hangminőség szempontjából is egy prémium termékkel van dolgunk, ami kifejezetten azoknak készült, akiknek mindene a zene, és még a vezeték nélküli megoldások esetében is a lehető legteljesebb és legrészletesebb élményre vágynak.

IFA 2018: