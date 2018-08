Kipróbáltuk a ventilátort, ami úgy néz ki, mint egy dimenziókapu

120 ezer forintba kerül, tisztítja a levegőt, halkan és kiválóan működik – ezt lehet dióhéjban elmondani a Dyson toronyventilátoráról, ami elsőre nem is tűnik ventilátornak, mivel nem forgólapátokat használ, hanem egy teljesen egyedi technológiát.

A forradalmi porszívóiról és légszűrőiről ismert Dyson egyre bátrabban kísérletezik eddig számukra ismeretlen területeken, tavaly például első szépségápolási eszközüket, a Supersonic nevű hajszárítót teszteltük, aminek fejlesztésére milliárdokat költöttek.

A nyári forróságban különösen jó alkalom kínálkozott arra, hogy a hazánkban május óta kapható hiperszuper, légszűrős ventilátorjukat is megnézzük magunknak. Ez erősen a felső mezőnybe tartozik, hiszen több mint százezer forintba kerül. A különféle asztali- és toronyventilátorok közül mi az utóbbi kategóriába tartozó Pure Cool AM07-es modellt állítottuk fel egy első emeleti, déli fekvésű panellakásba, hogy megtudjuk, mennyivel hűt jobban a drága kütyü a hagyományos forgólapátos eszközöknél.

FENÉBE A LAPÁTOKKAL!

Ami azonnal szembeötlik, az a kialakítás, ami alapjaiban különbözteti meg a Dyson eszközét a hagyományos ventilátoroktól. Az egy méter magas, közel három kilogrammos kütyü két részletben került a dobozába, de a szereléssel nem sok gondunk lehet. A motort és a szűrőt tartalmazó talpat, valamint a fejet egyetlen egyszerű mozdulattal, bármilyen barkácseszköz bevetése nélkül másodpercek alatt összepattinthatjuk. Ez már egy jó pont, ahogy az is, hogy a hűtőeszköz nem foglal sok helyet, és lényegesebben tetszetősebb, mint a hagyományos ventilátorok –

valójában úgy néz ki, mintha egy dimenziókapu lenne.

A Pure Cool különlegessége, hogy nem forgó lapátokkal keveri a levegőt, ezért első látásra sokan ki sem találnák, hogy micsoda és mire jó. Az eszköz lelkét a Dyson úgynevezett Air Multiplier technológiája adja, ami oszcilláló mozgással keveri a levegőt egy vegyes átfolyású munkakerékkel. A leírás szerint egészen pontosan 500 liternyi légáramot generál másodpercenként a legerősebb, tízes fokozaton.

A levegő a gyűrű alakú fejen keresztül felgyorsul, ennek köszönhetően a környező levegőt is magába szívó kellemes, ugyanakkor erőteljes légáramlat távozik a extravagáns kütyüből.

A használata is biztonságosabb a hagyományos megoldással szemben: működés közben is megérinthetjük, ha pedig felborul, automatikusan kikapcsol. Némi erőfeszítéssel a dőlésszöget is állíthatjuk, bár én sok hasznát nem láttam ennek a lehetőségnek. Az általa kifújt levegő viszont kétségkívül jobban oszlik el a szobában, mint egy lapátos ventilátor esetében, és nem fújja szét a fejünket sem.

MIT NEKÜNK CSATTOGÓS GOMBOK!

A csomag része még egy aprócska, letisztult stílusú távirányító, ami mágneses, így akár a ventilátor fejére is lerakhatjuk, ott fog maradni. Az irányító használata még az útmutató átnyálazása nélkül is egyértelmű: a bal felső sarokban találjuk a be- és kikapcsológombot, tőle jobbra pedig azt, amivel a levegő irányát állíthatjuk. Az alsó gombokkal a fújás sebességének fokozatát adhatjuk meg 1-10-es skálán, valamint használhatjuk a kimondottan éjszakára hasznos időzítőt, amivel 15 perc és 9 óra közt állíthatunk be automatikus kikapcsolást.

Az eszköz motort és szűrőt tartalmazó, alsó felén egy vékony LED-fény jelzi a beállított fokozatot, amit erősebb napfényben már nem igazán látni. Fotózáskor a redőnyöket is le kellett húznunk, hogy ki tudjuk venni a számot, bár igaz, a forróságban amúgy is ajánlott besötétíteni a helyiségeket.

VÉGRE TUDTAM ALUDNI!

Egy olyan panelben, ahol erősen megáll a levegő, lehetetlen a kánikulában ventilátor nélkül megmaradni. A saját hagyományos, olcsóbb eszközömmel rendszerint azért szenvedek, mert rossz alvó vagyok, a lapátok pedig finoman szólva sem nevezhetők túl halknak.

Ezért volt valódi felüdülés, hogy a toronyventilátor csak szép halkan elzúgott-búgott, egyáltalán nem zavart a pihenésben, ráadásul kellemesen árasztotta a hűvös fuvallatokat. Ezen a téren jól vizsgázott a kütyü, végre tudtam jókat aludni. Az egyenletes légáramlás miatt nem kellett attól tartanom, hogy megfázom, ráadásul az 1-10-es fokozatoknak köszönhetően elég finoman be lehet lőni azt az erősséget, ami számunkra a legkellemesebb.

A LEVEGŐT IS TISZTÍTJA

A cég marketingje a lapátnélküliség és egyenletes hűtés mellett leginkább arra fekteti a hangsúlyt, hogy az eszköz tisztítja a beltéri levegőt. A leírás szerint egészen a 0,1 mikron méretű ultrafinom részecskéket szennyeződéseket is kiszűri és megköti, többek közt a kintről beérkező allergéneket, vagy a dohányfüstben található szennyező anyagokat.

Mekkora is az akkora? Poratka = kb. 100–300 mikron.

Tengerparti homok = több,mint 100 mikron.

Pókháló = 2–3 mikron.

0,1 mikron = durván 100-szor vékonyabb az emberi hajszálnál.

Ezt a feladatot az üveg alapú HEPA-szűrő végzi, amit a kézikönyv leírása szerint egyébként évente ki kell cserélni, szóval az eszköz megvásárlása után erre még muszáj lesz költeni. A levegő először ezen a szűrőn megy át, mielőtt a készülék a tisztább levegőt nagy sebességgel átküldené az erősítő hurkon.

A leírás szerint a készülék egy körülbelül 30 köbméteres helyiség levegőjét tudja hatékonyan megtisztítani. Én magam talán kicsit frissebb, kevésbé állott levegőt tapasztaltam a szobámban, mintha a hagyományos ventilátor pörgött volna, de ennek a funkciónak az előnyeit vélhetően azok tudják leginkább kiélvezni, akik asztmától vagy allergiától szenvednek.

EZ MÉG NEM AZ IGAZI OKOS

Érdemes megjegyezni, hogy a Dyson idén frissítette okos funkciókkal a modelleket, amiket a Link-utótaggal különböztetnek meg, de nálunk egyelőre még csak az előző generáció kapható. Ezek a gépek nem tudnak okostelefonhoz csatlakozni. A Pure Cool Link eszközök már applikáción keresztül is irányíthatók, illetve pontos kimutatásokat lehet megtekinteni egy gráfon a szoba levegőjének tulajdonságairól, amivel egyszerűbb számszerűsíteni és követni, mit is csinál a kütyü.

Ez a jellemző az egyszerűbb modellben is jó szolgálatot tehetne, mert az átlagos felhasználónak nem egyértelmű, mit is csinál az eszköz, mennyivel jobb minőségű a levegő a tisztítás után.

A Dyson Pure Cool AM07 május óta kapható Magyarországon 119 900 forintért, és ahogy a Dyson eszközeinél, itt is valójában a benne lévő technológiát kell megfizetni: a ventilátorból közel 450 prototípust készítettek a mérnökök, mielőtt elnyerte végső formáját.

Bár hűtés és halk működés terén rendkívül jól teljesített (nehéz szívvel is adtuk vissza), a borsos felárat indokló légszűrő technológia nem biztos hogy megéri azoknak, akik nem asztmások, vagy allergiások. Magyar pénztárcának kicsit talán húzós lehet, hiszen ennyi pénzért már az olcsóbb klímákat is be lehet szereltetni a lakásba.