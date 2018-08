Ezernyi emlék fogja elönteni a szívét ettől a hírtől

Egy bizonyos korszak gyermekeinek a Windows 95 volt az első dolog, amivel találkozhattak, ha számítógéppel ismerkedtek. A viszonylag ősi operációs rendszer sokak szívében foglal el különleges helyet, számukra jó hír, hogy a szoftvert most egy szinte semennyi helyet nem foglaló app formájában ismét használhatják.

Felix Rieseberg, a Slack fejlesztője egy 129 megabájtos fájl formájában tette elérhetővé GitHubon a két évtizedes programot, amit bármilyen mai elterjedtebb platformra, így Macre, Linuxra és az újabb Windowsokra is letölthetünk ezen a linken.

És hogy ez miért jó nekünk? Azért, mert például elérhetjük benne a régi Paintet, a Notepadet, és a jól ismert klasszikus játékokat. Némi kompromisszumot azért kötni kell, az Internet Explorerrel például nem tudunk böngészni, mert nem kapcsolódik a netre, illetve a gép meghajtóit sem lehet elérni rajta keresztül. Akinek esetleg még floppy-meghajtója is akad otthon, a klasszikus Doom-ot is futtathatja.

I put Windows 95 into an Electron app that now runs on macOS, Windows, and Linux. It's a terrible idea that works shockingly well. I'm so sorry.

Go grab it here: https://t.co/MIoFpezuFi pic.twitter.com/YquOnOGrSz

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) August 23, 2018