A DJI Spark a polgári drónozás csimborasszója

A DJI Spark a piacot nagyjából 70 százalékban uraló gyártó legkisebb modellje, tulajdonképpen a „polgári drónozás” csimborasszója. Nem nagyon van most ennél fejlettebb technológia, ugyanakkor meg is kérik az árát.

A DJI Spark két kiszerelésben vásárolható meg:

DJI Spark BNF

DJI Spark RTF, Fly More Combo

A kettő között a különbség az, hogy az elsőben a drón 1 db akkumulátorral, egy USB-s töltővel és kábellel, 6 db propellerrel és egy nagyon egyszerű tároló dobozzal érkezik. Ezzel szemben a „Fly More Combo” 2 db akkumulátort, három telep megtáplálásra alkalmas multi töltőt, 8 db propellert, propellervédőket, hordtáskát, és egy távirányítót is magában foglal.

A DJI Spark kifejezetten kicsi, mindössze 300 grammot nyom, 14,3 x 14,3 x 5,5 centiméter. Könnyedén elcsomagolhatjuk a hozzá adott, túrázásra is alkalmas táskába, ami mellé befér 3 db akkumulátor és a távirányító is. Okosan összerakott csomag, aminek az egyik kiemelkedő tulajdonsága a hordozhatóság.

IRÁNYÍTÁS

Az első dolog a kibontás után az akkumulátorok feltöltése, és itt fog fájni először a szíve azoknak, akik a BNF verziót választották, ugyanis a hagyományos töltővel a töltési idő 80 perc, míg a Fly More Combo állomásával 45 perc, de mivel egyszerre három áramforrást is tölthetünk, a fenti szűk másfél óra a teljes akkumulátor-triót lefedi.

Meglehetősen egyedi dolog, hogy a DJI Spark drónt háromféleképpen is lehet irányítani: gesztusokkal, mobiltelefonról és távirányítóról. Az utolsó esetet leszámítva a hatótávot 50 méter magasságban és 100 méter távolságban limitálják, vagyis nem repülhetünk el az eredeti 500 méteres (európai CE) és 2000 méteres (amerikai FCC) hatótávolságig. Ugye, hogy mégiscsak kell az a Fly More Combo és a távirányító?

A gyakorlat egyébként azt mutatja, hogy ezek durva becslések, tiszta rálátással jártunk már 400 méteres távolságban is, de szakadt meg a jel 80 méteren is egy sűrű erdő közepén.

A DJI Spark a GPS és a GLONASS rendszereit is képes használni helymeghatározásra, illetve a hasán elhelyezkedő, egyszerűen csak „vision positioning system”-nek nevezett rendszerrel tartani a magasságát. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kopter úgy „áll” a levegőben, mintha oda ragasztották volna.

A mobilapp és a távirányító gombjai ugyanazokat a funkciókat aktiválják, leszámítva a sport módot, ami az applikáció alapú irányításnál biztonsági okokból nem használható.

Milyen működési módokat tud a drón? NORMAL: ez a szokásos irányítást jelenti. QUICKSHOT: ez mindenféle „mozifilmes” effektet is tartalmazó videókészítést – mint például spirális távolodás, körözés – foglal magában. TAPFLY: amikor a képernyőn kijelölt pozícióra száll vagy azt követi. ACTIVETRACK: ilyenkor egy objektum követésébe kezd a gép, ez egy fajta „follow me” (kövess), de annál intelligensebb. TRIPOD: szuper lassú módba vált a gép a jobb felvételek érdekében. GESTURE: gesztusvezérlés, a kézmozdulatainkat követi a gép.

A legtöbb módhoz először ki kell jelölni a célt, amin majd végrehajtjuk a rögzítési formát, ehhez a telefon kijelzőjén az ujjunkkal zöld négyzetet kell rajzolni.

A kontroller alsó részén helyezkedik el a kihajtható keret, amelybe okoseszközöket fogathatunk. Az antennákat ellentétes irányban, egyenesen fordítsuk ki, elvileg ekkor lesz a vétel a leghatékonyabb, de ez persze a gép helyzetétől is függ. A mobiltartó karokat széthajtva egy micro-USB port tárul elénk, ezen keresztül tudjuk tölteni a távirányítót, illetve csatlakoztatni a telefont, ha nem akarjuk a wifit használni, ehhez viszont kell egy OTG-s átalakító kábel, ami nem része a csomagnak.

Van még egy fontos dolog, amit távirányítóról érdemes vezérelni: a gimbal. A DJI Spark kéttengelyes stabilizátorral rendelkezik, ennek a döntési irányát tudjuk szabályozni 0 és 90 fok között, vagyis például felszállás közben lefele fordítva magunkra irányíthatjuk a kamerát.

A fentiektől merőben eltér a gesztusvezérlés, amikor semmilyen közvetítő berendezést nem veszünk igénybe. Két módon aktiválható, a már említett applikáció menüből vagy a drónt kézbe véve, duplán megnyomva az akkumulátor bekapcsoló gombját.

Milyen kézmozdulatokat használhatunk? PALMLAUNCH: fel-, illetve leszáll a tenyerünkbe

fel-, illetve leszáll a tenyerünkbe PALMCONTROL: a függőlegesen kifeszített tenyerünk mozgását követi

a függőlegesen kifeszített tenyerünk mozgását követi AWAY AND FOLLOW: integetésre a drón eltávolodik, követni kezdi a mozgásunkat

integetésre a drón eltávolodik, követni kezdi a mozgásunkat SELFIE: formáljunk képkeretet a kezeinkkel, mire a drón fényképet készít rólunk

formáljunk képkeretet a kezeinkkel, mire a drón fényképet készít rólunk BECKON: emeljük fel a kezeinket a vállunk fölé, ekkor a drón visszaszáll a tenyerünkbe

emeljük fel a kezeinket a vállunk fölé, ekkor a drón visszaszáll a tenyerünkbe RECORD: emeljük fel egyik kezünket a vállunk fölé, és a drón kamerája rögzíteni kezd

A gesztusvezérlés lényege, hogy kizárólag kézmozdulatokkal irányítjuk a drónt, aminek első lépése az arcmintánk beolvasása, amit az előlapi szenzorral old meg. Így biztosítja a DJI, hogy a drón kizárólag a mi utasításinkra reagáljon.

KAMERÁZÁS

A repülési karakterisztikáról csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni. Elképesztően stabil pozíciótartás, nagyon finom manőverezés, a gép nem bólogat, nem billeg, a stabilizátornak hála pedig a képek rendkívül egyenletesek és finomak. Egyetlen apróságra lettem figyelmes, ha kamerázás közben a gépet forgatjuk, akkor egy minimális húzódás látszik a videókon, oldalirányban. Érdemes sport módba kapcsolni a drónt: cserébe a gép sokkal élénkebben reagál, illetve 50 km/óra sebességre lesz képes.

Egy 12 megapixeles (f/2,6) CMOS kamerát szereltek rá, 82 fokos látószöggel. A maximális videó felbontás 1080p másodpercenként 30 képkockával (fps), minőségre a jobb akciókamerákkal vetekszik, azt leszámítva, hogy nem szemcsésedik a kép és a lencse sík, tehát semmilyen torzító hatás nem látszik.

A képeket is kifejezetten kellemesek, bár az tény, hogy jobb, ha mi magunk igazítunk a fénymérésen, ezt kamera módban a képernyő közepének megnyomásával tehetjük meg. Szerencsére a képalkotó gyorsan alkalmazkodik, szépen helyrebillentve a színeket, amik alapból szépek, az ég nem tintakép és a kontúrok is elég jól látszanak. A képek 4:3-as arányúak, míg a videók 16:9-esek. A repülési idő az 1480 milliamperórás akkumulátorral maximálisan 16 perc, 15-öt már mi is hoztunk ki belőle, tehát szélcsendes időben a gyári érték reális lehet.

Az elkészült felvételeket ráadásul egyből szerkeszthetjük is a DJI GO appon keresztül.

ÖSSZEGZÉS

Nem nagyon tudunk negatív dolgot mondani a DJI Spark drónnal kapcsolatban. Nemcsak a mindennapokra, de olyan aktivitáshoz is remek, ahol az eszközt hordozni kell. Az ára lehet magyar szemmel egy kissé borsos: Fly More Combot 161 000 forint, az alapverzió pedig “csak” 95 000 forintba kerül – ugyanakkor megéri a drágább példányra beruházni a plusz akkumulátor, a távirányító, így a nagyobb hatótáv, és a hordtáska miatt.

