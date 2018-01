Az emberi szem erre még nincs felkészülve

Január 9-én indul Las Vegasban az idei CES, a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai seregszemléje, ahol a legkisebb és legnagyobb gyártók egyaránt bemutatják a legújabb fejlesztéseiket és a hamarosan piacra kerülő termékeiket. Ugyan a rendezvény csak kedden nyitja meg a kapuit, de az LG már a show kezdete előtt elkezdte lerántani a leplet a legújabb kütyüiről.

A 4K felbontást és a HDR-t is támogató projektorukról már írtunk korábban, most pedig egy olyan tévét mutattak be, amire az emberi szem és a különböző tartalomszolgáltatók még nincsenek felkészülve.

A dél-koreai gyártó legújabb, egyelőre hivatalos név nélküli televíziója 88 col (223 cm) képátmérős, és támogatja a 8K-s, azaz a 7680×4320 pixeles felbontást. Hasonló paraméterekkel rendelkező kijelzőkkel persze már jelentkeztek gyártók korábban is, viszont ez a világ első olyan 8K-s készüléke, ami OLED-technológiát használ – a jelenlegi trendek alapján ez a megoldás a tévégyártás jövője.

A gyűjtögetést ugyanakkor még korai lenne elkezdeni, hiszen az LG új csúcstévéje nem kerül kereskedelmi forgalomba, nem a nagyközönségnek készült, a cég csupán azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak (és a konkurenciának), hogy mire képesek az egyre népszerűbbé váló OLED-technológiával.