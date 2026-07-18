Még nagy a titkolózás, de ezek a sztárok léphetnek fel a vb-döntő show-műsorában

A labdarúgó-világbajnokság döntőjét két nagyszabású esemény foglalja keretbe: a New York New Jersey Stadionban egy záróünnepség és egy Super Bowl-stílusú félidei show-műsor.

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A hagyományos záróünnepség magyar idő szerint 19.30-kor, azaz 90 perccel a döntő előtt kezdődik, az eseményen fellép Post Malone amerikai énekes és rapper, Laura Pausini olasz énekesnő, Nicole Scherzinger amerikai énekesnő és Robbie Williams brit popsztár.

Az amerikai színész, Tom Cruise ismét különleges fellépést tervez – hasonlóan a 2024-es párizsi olimpia záróünnepséghez, amikor kötéllel ereszkedett le a Stade de France tetejéről.

Jennifer Hudson amerikai színésznő és énekesnő az amerikai himnusz egy feldolgozását adja elő.

Super Bowl ihletette show

Világbajnoki döntőben most először lesz nagyszabású félidei show, amelyet a Super Bowl formátuma ihletett.

Hogy mennyi időt vesz idénybe a buli, azt nem tudni, a hírek félóráról szóltak, de a Marca például azt írta, az argentin és spanyol szövetséghez eljuttatott levél alapján összesen 17 percet vesz majd igénybe. Ebből 11 percig tart majd a műsor, három-három percig pedig a színpad, a technika pályára hordása, majd levitele.

A show sztárfellépői Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, és a neves K-pop csapat, a BTS lesznek.

A műsorban szerepel még a venezuelai Gustavo Dudamel, a New York-i Filharmonikusok karmestere is, de a hírek szerint feltűnnek majd a Szezám utca és a Muppet-show ismert karakterei is.