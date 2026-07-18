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Foci foci vb 2026

Még nagy a titkolózás, de ezek a sztárok léphetnek fel a vb-döntő show-műsorában

South Korean boy band BTS accepts the Artist of the Year Award on stage during the American Music Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on May 25, 2026.
VALERIE MACON / AFP
A koreai BTS lesz a finálé egyik fő attrakciója
24.hu
2026. 07. 18. 12:46
South Korean boy band BTS accepts the Artist of the Year Award on stage during the American Music Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on May 25, 2026.
VALERIE MACON / AFP
A koreai BTS lesz a finálé egyik fő attrakciója
Az eddigi világbajnokságokkal össze sem hasonlítható, példátlan zenei látványossággal készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség és a világbajnokság szervezőbizottsága a Spanyolország-Argentína döntő előtti záróünnepségen és a meccs félidejében.

A labdarúgó-világbajnokság döntőjét két nagyszabású esemény foglalja keretbe: a New York New Jersey Stadionban egy záróünnepség és egy Super Bowl-stílusú félidei show-műsor.

(From L to R) K-pop boy group BTS members V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook and RM perform during their concert at Gwanghwamun Square in Seoul on March 21, 2026. South Korean megastars BTS reunite on March 21, for their first show in nearly four years, with an expected 260,000 fans taking over central Seoul for a K-pop extravaganza livestreamed to millions more worldwide.
INDIANAPOLIS, INDIANA - APRIL 05: Post Malone performs onstage for the Capital One JamFest during the 2026 NCAA March Madness Music Festival on April 05, 2026 in Indianapolis, Indiana. Derek White/Getty Images for TNT Sports/AFP
Laura Pausini attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston in Sanremo, Italy, on March 1, 2026. (Photo by Alessandro Tocco/NurPhoto)
WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JUNE 06: Nicole Scherzinger of The Pussycat Dolls performs onstage during the 2026 OUTLOUD Music Festival At WeHo Pride at West Hollywood Park on June 06, 2026 in West Hollywood, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP
NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: British singer-Songwriter Robbie Williams (L) and Italian singer Laura Pausini (R) perform ahead the FIFA Club World Cup 2025 Final football match between England's Chelsea and France's Paris Saint-Germain at the MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States on July 13, 2025. Mostafa Bassim / Anadolu
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A hagyományos záróünnepség magyar idő szerint 19.30-kor, azaz 90 perccel a döntő előtt kezdődik, az eseményen fellép Post Malone amerikai énekes és rapper, Laura Pausini olasz énekesnő, Nicole Scherzinger amerikai énekesnő és Robbie Williams brit popsztár.

Az amerikai színész, Tom Cruise ismét különleges fellépést tervez – hasonlóan a 2024-es párizsi olimpia záróünnepséghez, amikor kötéllel ereszkedett le a Stade de France tetejéről.

Jennifer Hudson amerikai színésznő és énekesnő az amerikai himnusz egy feldolgozását adja elő.

Super Bowl ihletette show

Világbajnoki döntőben most először lesz nagyszabású félidei show, amelyet a Super Bowl formátuma ihletett.

Hogy mennyi időt vesz idénybe a buli, azt nem tudni, a hírek félóráról szóltak, de a Marca például azt írta, az argentin és spanyol szövetséghez eljuttatott levél alapján összesen 17 percet vesz majd igénybe. Ebből 11 percig tart majd a műsor, három-három percig pedig a színpad, a technika pályára hordása, majd levitele.

A show sztárfellépői Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, és a neves K-pop csapat, a BTS lesznek.

A műsorban szerepel még a venezuelai Gustavo Dudamel, a New York-i Filharmonikusok karmestere is, de a hírek szerint feltűnnek majd a Szezám utca és a Muppet-show ismert karakterei is.

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