A ferde mosoly, ami meghódította az akciófilmeket: a 80 éves Sylvester Stallone népszerűsége nem kopik

Aludt buszpályaudvarokon hajléktalanként, volt állatkerti gondozó, szerepelt pornóban, majd korunk egyik legemlékezetesebb akcióhősévé vált. A nyolcvanat július 6-án betöltött Sylvester Stallone finoman szólva sem lazsált az eddigi élete során, és úgy néz ki, a belátható jövőben sem tervez ilyet tenni.

De hogy nézett ki minden idők egyik legsikeresebb filmsztárjának elmúlt nyolc évtizede?

19 fotó

Softcore pornótól az első forgatókönyvig

Bizonyára ezer közül is felismernénk Sly jellegzetes, féloldalas szájtartását. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az ikonikus mimikáért – vagy inkább annak részleges hiányáért – nem más felelős, mint a születéséhez asszisztáló orvos.