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Szórakozás

A ferde mosoly, ami meghódította az akciófilmeket: a 80 éves Sylvester Stallone népszerűsége nem kopik

Kurt Krieger / Corbis / Getty Images
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 09. 16:08
Kurt Krieger / Corbis / Getty Images
Nem véletlen, hogy az amerikaiak a legismertebb, leghíresebb embereket úgy emlegetik: „household name”, vagyis egy olyan arc, akiről minden háztartásban tudják, kicsoda. Mi sem passzolhatna jobban Sylvester Stallone-ra, aki évtizedek óta sorozza a közönséget a legendás – néhány esetben legendásan rossz – alkotásokkal, a neve pedig szinonimája a félelmet nem ismerő, mégis nagyszívű hősnek. Portré.

Aludt buszpályaudvarokon hajléktalanként, volt állatkerti gondozó, szerepelt pornóban, majd korunk egyik legemlékezetesebb akcióhősévé vált. A nyolcvanat július 6-án betöltött Sylvester Stallone finoman szólva sem lazsált az eddigi élete során, és úgy néz ki, a belátható jövőben sem tervez ilyet tenni.

De hogy nézett ki minden idők egyik legsikeresebb filmsztárjának elmúlt nyolc évtizede?

19 fotó

Softcore pornótól az első forgatókönyvig

Bizonyára ezer közül is felismernénk Sly jellegzetes, féloldalas szájtartását. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az ikonikus mimikáért – vagy inkább annak részleges hiányáért – nem más felelős, mint a születéséhez asszisztáló orvos.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Minek köszönhető a színész jellegzetes mosolya?
  • Miért alakult úgy, hogy pornóban is szerepelt?
  • Milyen volt a Rocky fogadtatása a megjelenésekor?
  • Melyik filmjét tartja Stallone a naprendszer legrosszabb produkciójának?
  • Mi segített neki feldolgozni a fia halálát?
  • Mik Stallone jövőbeli tervei?
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