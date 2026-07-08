„Színész ne politizáljon” – Szacsvay László ezt gondolja Nagy Ervin politikai szerepvállalásáról

Szacsvay László a Best Podcast vendége volt, az adásban egyebek mellett arról kérdezték, hogy mit szól Nagy Ervin karrierjéhez (a színész 2026-tól a Tisza országgyűlési képviselője és kultúráért felelős államtitkár). Szacsvay először annyival reagált kollégája politikai szerepvállalására, hogy „ez az ő dolga”, majd, miután a riporter tovább kérdezősködött, hogy nincs-e erről véleménye, azt mondta:

Nincs. Egy mondat van: színész ne politizáljon!

A műsorvezető ezután felhozta, hogy színészként talán éppen Nagy tudja a legjobban képviselni pályatársai érdekeit. „Lehet, hát majd elválik! Akkor is, a véleményem ez” – mondta erre a színész, majd maga említett néhány olyan színészt, akiből parlamenti képviselő lett: Avar Istvánt, Kállay Ferencet, Pécsi Ildikót és Darvas Ivánt. „Jókat mondtak néha, de hát az édeskevés” – tette hozzá.

Nekem két mondatom van a politikáról. Az egyik, hogy aki politikusnak elmegy, az egyéb gazemberségre is képes. A másik: a hatalom, az egy súlyos betegség, és egyre romlik az állapota

– fogalmazott Szacsvay László.