Laár András Besenyő Pista bácsiként kommentálta az M1 adásszünetét

Nagy hullámokat vert a nyilvánosságban, hogy kedd délután leállt az M1 közvetítése, és adás helyett az alábbi szöveg jelent meg:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az esetre a politikusok mellett számos híresség is reagált, köztük Laár András, aki Besenyő Pista bácsi nevében posztolt Facebook-oldalára:

Én, Besenyő M.I.V. István, azaz Besenyő Mindig Igazam Van István kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van! Hazudozásra ott vannak a mindenki mások. Ugyebugye? Maradjanak velünk

– volt olvasható az M1 elsötétítését megidéző fekete háttéren.

Természetesen nem ő volt az egyetlen, Gaskó Balázs, Bombera Krisztina, Molnár Áron, Geszti Péter, Lilu reakcióit ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze: