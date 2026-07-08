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Szórakozás

Laár András Besenyő Pista bácsiként kommentálta az M1 adásszünetét

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 07. 08. 15:40
Adrián Zoltán / 24.hu

Nagy hullámokat vert a nyilvánosságban, hogy kedd délután leállt az M1 közvetítése, és adás helyett az alábbi szöveg jelent meg:

„A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Az esetre a politikusok mellett számos híresség is reagált, köztük Laár András, aki Besenyő Pista bácsi nevében posztolt Facebook-oldalára:

Én, Besenyő M.I.V. István, azaz Besenyő Mindig Igazam Van István kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van! Hazudozásra ott vannak a mindenki mások. Ugyebugye? Maradjanak velünk

– volt olvasható az M1 elsötétítését megidéző fekete háttéren.

Természetesen nem ő volt az egyetlen, Gaskó Balázs, Bombera Krisztina, Molnár Áron, Geszti Péter, Lilu reakcióit ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze:

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Lilu, Lengyel Tamás, Görög Zita, Molnár Áron
„Köszönöm, hogy ezt megélhettem!” – így reagáltak a hírességek arra, hogy az M1-en beszüntették a hírszolgáltatást
Volt, aki percekig hitetlenkedve nézte a képernyőt, más reményről írt, de olyan is akadt, aki szerint nincs helye megbocsátásnak.
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