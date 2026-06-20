Pumped Gabo: Életem utolsó szakaszára készülök

Pumped Gabo tavaly vidékre költözött, egy Heves megyei, négyszáz lelkes kisfaluban él barátnőjével, Faragó Mayával, és befogadott macskájukkal. Az egykori reality-sztár a Fókusznak mesélt jelenlegi életmódjáról.

Miért pont ide költöztem? Mert itt laknak a Balaton Sound-os barátaim a közelben, úgyhogy azért. Meg hát nyugis, meg nagyon jó, meg zöld, meg csönd van

– árulta el Pumped Gabo, aki bár a DJ-ként hetente tart bulikat, ideje nagy részét otthon tölti, virágot ültet, palántázik vagy fűrészel valamit a kertben.

Német nyugdíjas életet élek itt, és az életem utolsó szakaszára készülök, úgyhogy itt ültetgetem a virágokat

– mondta, mire a riporter visszakérdezett, mit ért ez alatt, hiszen még mindig fiatal.

Fiatal vagyok, de már a bulikat nem bírom úgy. (…) Buliztatok, de nekem ez már munka. Azért kerültem ide, mert amikor elkezdtem dj-zni, sokáig nem úgy fogtam fel, mint munka, hanem mint buli. Volt egy nagyon erős egy évem, és annyira elfáradtam, hogy arra vágytam, csönd legyen, nyugalom legyen…

Kevesebb edzés és csajozás, kevesebb szenvedés

Az edzésből is kicsit visszavett, erről így nyilatkozott: „Nekem ez a bulizós időszak, meg ez a »nagyon kigyúrjam magam, hogy én legyek a leggizdább«, ezek kisebbségi komplexusokból adódnak, meg abból, hogy nem érzi magát az ember elég jónak, és csak akkor fogja magát elég jónak érezni, hogy ha ott van az összes buliban, a legkomolyabb nőket viszi haza mindig, akár többet is egyszerre, nagyon ki van pattintva, és ettől érzi magát értékes embernek.”

Nem a csajozásról szól az élet. Azt le kell tennie mindenkinek. Aki nem bírja letenni ezt a rossz életet, az nagyon sokat fog szenvedni. Így is szenvedéssel jár, hogy letegye ezt az ember, de minél hamarabb tesszük le, annál kisebb a szenvedés. Én vallásilag is megtértem, és rátaláltam Istennek az útjára, most az isteni törvények szerint próbálok élni. De amúgy minden ember bűnös, én is az vagyok, és még így is követek el bűnöket, de most már, ha bűnt követek el, akkor bánom utána, és igyekszem legközelebb jól csinálni.

Pumped Gabo idén két RTL-es műsorban is benne lesz: egyikben jelenlegi párjával, másikban egyik exével.