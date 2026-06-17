exek csatájakamarás norbi
Szórakozás

Kiderült: ő lesz az Exek csatája új évadának műsorvezetője

RTL
admin Grósz Petra
2026. 06. 17. 09:26
RTL

Az RTL nemrég közleményben tudatta, hogy június 8-án indul az RTL+ Premiumon az Exek csatája második évada, amelynek ezúttal műsorvezetője is lesz,

Kamarás Norbi személyében.

Kamarás számára ismerős lesz a közeg, tavaly ugyanis ő is versenybe szállt a fődíjért Kármán Odett-tel, akivel meg is nyerték a műsort.

A reality fődíja idén is 40 millió forint lesz, és 8 expár verseng majd érte:

  • Mészáros Bende és Zsigmond Angi,
  • Szorcsik Viki és Nagy Sanyi,
  • Pap Dorci és Esztergályos Patrik,
  • Széphalmi Juliska és Sánta Laci,
  • Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge,
  • Ahmed Vanessa és Hranek Dévid,
  • Kovács Renáta és Wollner Péter,
  • illetve Pumped Gabo és Sebestyén Ági.
Kapcsolódó
Pumped Gabo a Farm VIP 5. évadában.
Pumped Gabo idén a Nyerő Páros mellett az Exek csatájában is szerepelni fog
Természetesen más-más párral.

A csatorna közleményéből az is kiderült, hogy az új évad debütálását megelőzően július 1-én egy adás erejéig visszatérnek az első széria szereplői az Exek csatája – Reunion különkiadásban, melyben felidézik a realityben történt eseményeket, és egy megdöbbentő bejelentés is várható.

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