Kiderült: ő lesz az Exek csatája új évadának műsorvezetője

Az RTL nemrég közleményben tudatta, hogy június 8-án indul az RTL+ Premiumon az Exek csatája második évada, amelynek ezúttal műsorvezetője is lesz,

Kamarás Norbi személyében.

Kamarás számára ismerős lesz a közeg, tavaly ugyanis ő is versenybe szállt a fődíjért Kármán Odett-tel, akivel meg is nyerték a műsort.

A reality fődíja idén is 40 millió forint lesz, és 8 expár verseng majd érte:

Mészáros Bende és Zsigmond Angi ,

és , Szorcsik Viki és Nagy Sanyi ,

és , Pap Dorci és Esztergályos Patrik ,

és , Széphalmi Juliska és Sánta Laci ,

és , Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge ,

és , Ahmed Vanessa és Hranek Dévid ,

és , Kovács Renáta és Wollner Péter ,

és , illetve Pumped Gabo és Sebestyén Ági.

A csatorna közleményéből az is kiderült, hogy az új évad debütálását megelőzően július 1-én egy adás erejéig visszatérnek az első széria szereplői az Exek csatája – Reunion különkiadásban, melyben felidézik a realityben történt eseményeket, és egy megdöbbentő bejelentés is várható.