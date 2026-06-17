Kiderült: ő lesz az Exek csatája új évadának műsorvezetője

Az RTL nemrég közleményben tudatta, hogy június 8-án indul az RTL+ Premiumon az Exek csatája második évada, amelynek ezúttal műsorvezetője is lesz,
Kamarás Norbi személyében.
Kamarás számára ismerős lesz a közeg, tavaly ugyanis ő is versenybe szállt a fődíjért Kármán Odett-tel, akivel meg is nyerték a műsort.
A reality fődíja idén is 40 millió forint lesz, és 8 expár verseng majd érte:
- Mészáros Bende és Zsigmond Angi,
- Szorcsik Viki és Nagy Sanyi,
- Pap Dorci és Esztergályos Patrik,
- Széphalmi Juliska és Sánta Laci,
- Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge,
- Ahmed Vanessa és Hranek Dévid,
- Kovács Renáta és Wollner Péter,
- illetve Pumped Gabo és Sebestyén Ági.
A csatorna közleményéből az is kiderült, hogy az új évad debütálását megelőzően július 1-én egy adás erejéig visszatérnek az első széria szereplői az Exek csatája – Reunion különkiadásban, melyben felidézik a realityben történt eseményeket, és egy megdöbbentő bejelentés is várható.