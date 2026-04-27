Fekete Pákónak esze ágában sincs feleségül venni párját, akivel 10 éve együtt vannak

Fekete Pákó nemrég a Borsnak adott interjút, melyben tanítóként dolgozó párjáról, Gyöngyiről is mesélt. Mint mondja, egy nehéz időszakban találtak egymásra sok-sok évvel ezelőtt, ami csak még erősebbé tette a köztük lévő köteléket.

Mindig mondják, hogy egy sikeres ember mögött mindig áll egy kedves lány, egy asszony, aki viszi előre. És Isten küldött nekem is egy kedves lányt, aki azt mondta, hogy tudom, hogy nehéz lesz, de meg tudod csinálni. A mai napig ő az én párom, mert én innen indultam el. Ő volt, aki bátorított, hogy szedjem össze magam, felejtsem el, ami mögöttem van, és kezdjek új életet, mert még élek és itt vagyok, és képes vagyok rá.

Ajándékokkal halmozza el kedvesét

Bevallása szerint korábban sosem volt része ilyen szerelemben és kötődésben. Párja mindenben támogatja, az odafigyelést pedig ő is igyekszik viszonozni, amikor csak lehetősége adódik.

A párom mindennap kap tőlem valamilyen ajándékot. Elviszem vacsorázni a kedvenc éttermébe, megajándékozom a kedvenc parfümével, megcsókolom, megölelem, amikor csak tehetem.

Ezért nem lesz lagzi

Habár a kapcsolat minden szempontból jól működik, a celebnek esze ágában sincs újraházasodni.

Nem tervezek esküvőt. Már voltam házas, elváltam, tudom, milyen ez. Nem akarom ezt még egyszer átélni. A szerelem nem a lakodalomról szól, én így szeretem a párom és ő is engem. Nem vágyunk nagy esküvőre és házasságra. Így kerek a mi szerelmünk.

A Nagy Duett egykori versenyzője egyébként nem csak a házásságtól zárkózik is: előző kapcsolatából született már két gyereke, és mivel nemrég betöltötte az 50. életévét, nem szeretne ismét babát vállalni.

Bár az esküvő és a családbővítés nem szerepel a céljai között, terve akad bőven: azt mondja, ő már nem az a Fekete Pákó, aki régen volt.

Felépítem az életem, hazamegyek Afrikába a családomhoz, van munkám, és most erre fókuszálok. Olyan jó így, nagyon boldog vagyok

– jelentette ki a médiaszereplő, aki 30 év után fog visszatérni szülőföldjére.