Kajdi Csaba is beleállt Ördög Nórába a műsorvezető választás utáni posztját látva

A napokban lapunk is beszámolt arról, hogy nem aratott osztatlan sikert Ördög Nóra posztja, amit az április 12-ei választások után tett közzé.

„Mintha kicsit itt is másképpen kelt volna fel”

– célzott a választást követő hétfői napra a jelenleg Bolíviában forgató műsorvezető, akinek posztja többekből is ellenérzéseket váltott ki.

Volt, aki azt írta neki, ha eddig nem beszélt, most se tegye, míg valaki egyenesen azt kommentelte, hogy „a kormány szócsövének számító TV2-nél valahogy eddig nem számított, hogy kel fel a nap”.

Ördög Nóra posztjával Kajdi Csaba is találkozott, aki ugyancsak fűzött néhány sort a poszthoz, a műsorvezető azonban mostanra törölte a kommentjét. Erről a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében számolt be a modellügynökség-tulajdonos.

Csúcs vagy, Nóri! Mindig is kiálltál a közügyek mellett! Gyermekvédelem, tanártüntetés, influenszertüntetés, stb… Szépen lapultál anyukám, és számláztad a jégkockát a kisboltban, és ha kellett, csettintésre elsírtad magad a kakaós csiga felett! Ma viszont másként kel fel a nap! Nekünk biztosan! Nyugi, Nóri, lesz melód, mert ügyesen helyezkedsz! Csak így tovább, muci! #morahalmiszuzanya

– írta azóta eltávolított kommentjében Kajdi, aki már két évvel ezelőtt is úgy fogalmazott Ördög Nórával kapcsolatban, hogy „úgy tűnik, mintha mórahalmi szűzanyának állítaná be magát, miközben nem az”: