Kajdi Csaba is beleállt Ördög Nórába a műsorvezető választás utáni posztját látva

Adrián Zoltán / 24.hu és Bielik István / 24.hu
2026. 04. 15. 07:34
A napokban lapunk is beszámolt arról, hogy nem aratott osztatlan sikert Ördög Nóra posztja, amit az április 12-ei választások után tett közzé.

„Mintha kicsit itt is másképpen kelt volna fel”

– célzott a választást követő hétfői napra a jelenleg Bolíviában forgató műsorvezető, akinek posztja többekből is ellenérzéseket váltott ki.

Bolíviáig elért a vasárnapi eredmény híre.

Volt, aki azt írta neki, ha eddig nem beszélt, most se tegye, míg valaki egyenesen azt kommentelte, hogy „a kormány szócsövének számító TV2-nél valahogy eddig nem számított, hogy kel fel a nap”.

Ördög Nóra posztjával Kajdi Csaba is találkozott, aki ugyancsak fűzött néhány sort a poszthoz, a műsorvezető azonban mostanra törölte a kommentjét. Erről a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében számolt be a modellügynökség-tulajdonos.

Csúcs vagy, Nóri! Mindig is kiálltál a közügyek mellett! Gyermekvédelem, tanártüntetés, influenszertüntetés, stb… Szépen lapultál anyukám, és számláztad a jégkockát a kisboltban, és ha kellett, csettintésre elsírtad magad a kakaós csiga felett! Ma viszont másként kel fel a nap! Nekünk biztosan! Nyugi, Nóri, lesz melód, mert ügyesen helyezkedsz! Csak így tovább, muci! #morahalmiszuzanya

– írta azóta eltávolított kommentjében Kajdi, aki már két évvel ezelőtt is úgy fogalmazott Ördög Nórával kapcsolatban, hogy „úgy tűnik, mintha mórahalmi szűzanyának állítaná be magát, miközben nem az”:

