Kiderült: Másfél milliárd forintba került a budapesti influenszer trip

Úgy számoltunk, hogy a tavalyi évben összesen hatmilliárd forintot költöttünk külföldre, ez az influenszer trip, média trip nagyjából másfél milliárd forintba került – ezt mondta a Mandinernek Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke arról a programsorozatról, amikor külföldi és magyar influenszerek jöttek-mentek a magyar fővárosban.

Guller Zoltán a másfél milliárdos költésért cserébe „komoly hatást vár”, de azt már most előrebocsátotta, hogy az MTÜ történetének legsikeresebb akciója volt a Budapest Influenszer Trip. „Már most olyan számaink vannak, amiket álmunkban sem reméltünk” – mondta. Ahogy azt már korábban is említette, folytatják a hasonló utak szervezését: ősszel távol-keleti influenszerek látogathatnak majd hasonló formában Budapestre.

A portál felidézte, hogy a hírhedtté vált rongyrázós Budapest Influenszer Tripen külföldi és magyar tartalomgyártók is részt vettek, akik hol a Halászbástyán, hol az Operában, hol Tiborcz István luxushoteleiben jelentek meg drága ruhákban, pezsgővel a kezükben.

(via Telex)