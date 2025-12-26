horváth éva
Horváth Éva: Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!

Ruff István / TV2
admin Grósz Petra
2025. 12. 26. 08:15
Ruff István / TV2

Legutóbb november végén írtunk a robotterápiával gyógyuló Horváth Éváról, aki több mint egy évvel ezelőtt szenvedett olyan súlyos motorbalesetet Balin, amiből máig nem épült fel teljesen. A szépségkirálynő hónapokat töltött kórházban, orvosai még a lába amputálásán is elgondolkoztak, ő azonban ezt határozottan visszautasította.

Horváth nemrég a közösségi oldalán számolt be arról követőinek, hogy komoly mérföldkőhöz érkezett a gyógyulásában.

Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!🎄🙏🥰

– írta friss videója mellett az édesanya, melyben azt is elárulta, hogy akár fogócskázni is tud már a gyerekeivel.

Horváth Éva robotterápiára jár: megmutatta, mennyit fejlődött egy hét alatt
Egy év telt el súlyos balesete óta, és már kapaszkodó nélkül is tud lépdelni.

