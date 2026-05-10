X-Faktor: ezt tervezi a műsorban a Tóth Andit váltó mentor, Solére

2026. 05. 10. 08:18
Múlt hónapban derült ki, hogy változás lesz az X-Faktor mentorgárdájában: Gáspár Laci és Majka maradak az ítészi székben, Tóth Andi és Valkusz Milán azonban távoznak. Utóbbiak helyére visszatér egy régi mentor, ByeAlex, és csatlakozik a csapathoz egy új arc is, Szigeti Zsófia, azaz Solére személyében.

Az énekesnő – aki korábban szerepelt A Dal 2022-es évadában, és előzenekara volt a Coldplaynek – nemrég a story.hu-nak adott interjút a tehetségkutató kapcsán, melyben elárulta: sosem kapott még tévés feladatot olyan jelenléttel, amilyet az X-Faktor megkíván, így azt sem tudja, hogy fog majd állni neki a dolog.

Nem áll tőle távol a mentorkodás

„A saját projektjeim mellet coachinggal is foglalkozom, más művészeknek írok dalokat, énektechnikát tanítok. Számomra fontos, hogy egy-egy énekesből ki tudjam hozni a maximumot, hogy a stúdióban, a felvételkor a lehető legjobb formáját adhassa. Ezt a tudásomat remélhetőleg a műsorban is kamatoztatni tudom majd.”

Solére hosszú éveken át Londonban élt. Sok testvére van, így nem nagyon jutott pénz a zenei taníttatására, keményen kellett dolgoznia a karrierjén.

Aztán elnyertem egy ösztöndíjat, ami lehetővé tette, hogy a mestert Londonban végezzem. Ott szereztem a mesterdiplomámat, és zenei producerként is elkezdtem dolgozni. Mivel régóta foglalkozom azzal, hogy híd legyek a zeneipar szereplői között, úgy vélem, a versenyzőimnek is sok mindent át tudok majd adni ezzel kapcsolatban. Próbálok erős támasz lenni számukra.

Pár éve tért haza az Egyesül Királyságból, a pandémia vége felé. Egy számára nagyon fontos családtag megbetegedett, és bevallása szerint nem tudta volna magának megbocsátani, ha a szerettével történik valami, amíg nincs itthon. Ezért döntött úgy, hogy hazaköltözik Magyarországra.

Ami az X-Faktor-os mentortársait illeti, az énekesnő azt mondja, korábban még egyikükkel sem dolgozott, és nem ismeri őket személyesen.

Természetesen tudtam, hogy kik ők, de az első találkozásunk a casting során történt. Talán egy fesztiválon egyszer összefutottam Majkával, de nem igazán beszéltünk akkor sem. Kíváncsian várom, hogyan alakul majd a közös dinamika, de van egy olyan érzésem, hogy jól fogjuk magunkat érezni

– tette hozzá.

Solére 2023-ban interjút adott a 24.hu-nak, a vele készült beszélgetést alábbi cikkünkre kattintva lehet elolvasni.

Solére: Legyek én a hetvenötödik európai, aki szar kiejtéssel próbál betörni a brit piacra?
Szigeti Zsófi, vagy ahogy művésznevén ismerik, Solére az egyik legizgalmasabb női előadó manapság idehaza. Interjúnkban arról mesélt, miért költözött vissza Magyarországra, miben látja Azahriah sikerét, és hogyan került az arca a Times Square-re.

