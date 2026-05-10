X-Faktor: ezt tervezi a műsorban a Tóth Andit váltó mentor, Solére

Múlt hónapban derült ki, hogy változás lesz az X-Faktor mentorgárdájában: Gáspár Laci és Majka maradak az ítészi székben, Tóth Andi és Valkusz Milán azonban távoznak. Utóbbiak helyére visszatér egy régi mentor, ByeAlex, és csatlakozik a csapathoz egy új arc is, Szigeti Zsófia, azaz Solére személyében.

Az énekesnő – aki korábban szerepelt A Dal 2022-es évadában, és előzenekara volt a Coldplaynek – nemrég a story.hu-nak adott interjút a tehetségkutató kapcsán, melyben elárulta: sosem kapott még tévés feladatot olyan jelenléttel, amilyet az X-Faktor megkíván, így azt sem tudja, hogy fog majd állni neki a dolog.

Nem áll tőle távol a mentorkodás

„A saját projektjeim mellet coachinggal is foglalkozom, más művészeknek írok dalokat, énektechnikát tanítok. Számomra fontos, hogy egy-egy énekesből ki tudjam hozni a maximumot, hogy a stúdióban, a felvételkor a lehető legjobb formáját adhassa. Ezt a tudásomat remélhetőleg a műsorban is kamatoztatni tudom majd.”

Solére hosszú éveken át Londonban élt. Sok testvére van, így nem nagyon jutott pénz a zenei taníttatására, keményen kellett dolgoznia a karrierjén.

Aztán elnyertem egy ösztöndíjat, ami lehetővé tette, hogy a mestert Londonban végezzem. Ott szereztem a mesterdiplomámat, és zenei producerként is elkezdtem dolgozni. Mivel régóta foglalkozom azzal, hogy híd legyek a zeneipar szereplői között, úgy vélem, a versenyzőimnek is sok mindent át tudok majd adni ezzel kapcsolatban. Próbálok erős támasz lenni számukra.

Pár éve tért haza az Egyesül Királyságból, a pandémia vége felé. Egy számára nagyon fontos családtag megbetegedett, és bevallása szerint nem tudta volna magának megbocsátani, ha a szerettével történik valami, amíg nincs itthon. Ezért döntött úgy, hogy hazaköltözik Magyarországra.

Ami az X-Faktor-os mentortársait illeti, az énekesnő azt mondja, korábban még egyikükkel sem dolgozott, és nem ismeri őket személyesen.

Természetesen tudtam, hogy kik ők, de az első találkozásunk a casting során történt. Talán egy fesztiválon egyszer összefutottam Majkával, de nem igazán beszéltünk akkor sem. Kíváncsian várom, hogyan alakul majd a közös dinamika, de van egy olyan érzésem, hogy jól fogjuk magunkat érezni

– tette hozzá.

