Szórakozás

Havas Henrik a feltámasztott Heti Hetesről: Annyira unalmas volt, hogy közben olvastam

Farkas Norbert / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 04. 22. 09:06
Farkas Norbert / 24.hu

Az április 12-ei választás napján indult újra az RTL-en a Heti Hetes. A story.hu szúrta ki, hogy Havas Henrik – aki évekkel ezelőtt maga is sztárja volt a Heti Hetesnek – a napokban a podcastjében véleményezte a feltámasztott műsort, és nem volt tőle elragadtatva.

Odabasszák a Heti Hetes feltámasztott verzióját fél nyolcra. Ekkora baromságot én még nem láttam. Másnap megnéztem felvételről, de annyira unalmas volt, hogy közben olvastam. Az volt az érdekes, hogy általam nem nagyon kedvelt… kicsoda is volt ott, ilyen átmeneti? Hajós András! Mellette ott ült az általam kifejezetten kedvelt ózdi proligyerek, a Majka, és ott volt az Ágika által nagyon kedvelt Thuróczy Szabolcs nevű színész, aztán a Vadon Jani.

„Őszintén… két dologra emlékszem. Ez a Thuróczy Szabolcs szedte a lábát, próbált mindenhez hozzászólni, dögunalmas volt. Majkának meg be nem állt a szája”

– értékelte a hallottakat Havas, a műsort vezető Nagy Ádámmal kapcsolatban pedig az volt a meglátásra, hogy utóbbinak gondjai vannak a hírek felolvasásával.

Egy másik videójában az újságíró azt taglalta, hogy nagyon is örül a Heti Hetes újraindításának, ám már annak indulása előtt kétségei voltak afelől, hogy lesznek-e olyan zseniális színészek vagy kritikusok, akik a hátukon viszik majd a műsort. Erről korábban lapunknak adott interjújában is beszélt:

Kapcsolódó
„Mennyi esély van arra, hogy az új Heti Heteshez is találtak két ekkora zsenit?" – a klasszikus műsor sztárjait kérdeztük az újraindulásáról, 1. rész
Cikkünk első részében Hernádi Judit, Havas Henrik és Verebes István szólal meg.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Szabados Ági és férje először adtak közös interjút
„Ha nem tenném, elismerném” – Borbás Marcsi beperli az őt árulónak nevező Kocsis Mátét
Ráthonyi-Palácsik Tímea újra képernyőn, ebben a műsorban láthatjuk viszont
ByeAlex: El tudjátok képzelni azt az embert, aki Németh Balázs-os plakátot szeretne magának, és még el is megy érte?
„Akik eddig a propaganda működtetését végezték, eltűnnek a háttérből” – mi vár a közmédiára, és mit várhatunk tőle?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik