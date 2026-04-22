Havas Henrik a feltámasztott Heti Hetesről: Annyira unalmas volt, hogy közben olvastam

Az április 12-ei választás napján indult újra az RTL-en a Heti Hetes. A story.hu szúrta ki, hogy Havas Henrik – aki évekkel ezelőtt maga is sztárja volt a Heti Hetesnek – a napokban a podcastjében véleményezte a feltámasztott műsort, és nem volt tőle elragadtatva.

Odabasszák a Heti Hetes feltámasztott verzióját fél nyolcra. Ekkora baromságot én még nem láttam. Másnap megnéztem felvételről, de annyira unalmas volt, hogy közben olvastam. Az volt az érdekes, hogy általam nem nagyon kedvelt… kicsoda is volt ott, ilyen átmeneti? Hajós András! Mellette ott ült az általam kifejezetten kedvelt ózdi proligyerek, a Majka, és ott volt az Ágika által nagyon kedvelt Thuróczy Szabolcs nevű színész, aztán a Vadon Jani.

„Őszintén… két dologra emlékszem. Ez a Thuróczy Szabolcs szedte a lábát, próbált mindenhez hozzászólni, dögunalmas volt. Majkának meg be nem állt a szája”

– értékelte a hallottakat Havas, a műsort vezető Nagy Ádámmal kapcsolatban pedig az volt a meglátásra, hogy utóbbinak gondjai vannak a hírek felolvasásával.

Egy másik videójában az újságíró azt taglalta, hogy nagyon is örül a Heti Hetes újraindításának, ám már annak indulása előtt kétségei voltak afelől, hogy lesznek-e olyan zseniális színészek vagy kritikusok, akik a hátukon viszik majd a műsort. Erről korábban lapunknak adott interjújában is beszélt: