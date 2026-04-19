Majka folytatást akar, már készülőben van a Csurran, cseppen 2

A napokban Majka volt Gulyás Márton vendége a Partizán stúdiójában, ahol egyebek mellett szó esett a rendszerváltásról, Pápai Jociról, illetve arról is, hogy a rapper folytatást akar korábban nagy port kavaró Csurran, cseppen című dalához.

A Csurran, cseppen 2-t meg akarom csinálni, a folytatása alakulóban van, és elég jól állunk vele

– idézte a story.hu Majkát, aki egy 25 perces filmet is akar készíteni a klip mellé, eredeti bindzsi nyelven, ami ott játszódna, ahol a Csurran, cseppen 2.

A rapper hangsúlyozta, hogy ettől többet nem árul el a projektről, annyit viszont még hozzátett, hogy mivel a bindzsi egy nem létező nyelv, jól meg kell írni, és nagyon figyelni kell arra, hogy feliratozva mi történjen, amikor a szereplők beszélnek.

„Lesz benne egy kollab is, azaz egy másik előadóval való éneklés.”