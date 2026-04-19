Majka folytatást akar, már készülőben van a Csurran, cseppen 2

Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 04. 19. 09:55


A napokban Majka volt Gulyás Márton vendége a Partizán stúdiójában, ahol egyebek mellett szó esett a rendszerváltásról, Pápai Jociról, illetve arról is, hogy a rapper folytatást akar korábban nagy port kavaró Csurran, cseppen című dalához.

Pápai a világ legjobb politikusának nevezte Orbánt, miközben Majkát a kormánypárti sajtó hónapokra célkeresztbe vette a Csurran, cseppen miatt.

A Csurran, cseppen 2-t meg akarom csinálni, a folytatása alakulóban van, és elég jól állunk vele

idézte a story.hu Majkát, aki egy 25 perces filmet is akar készíteni a klip mellé, eredeti bindzsi nyelven, ami ott játszódna, ahol a Csurran, cseppen 2.

A rapper hangsúlyozta, hogy ettől többet nem árul el a projektről, annyit viszont még hozzátett, hogy mivel a bindzsi egy nem létező nyelv, jól meg kell írni, és nagyon figyelni kell arra, hogy feliratozva mi történjen, amikor a szereplők beszélnek.

„Lesz benne egy kollab is, azaz egy másik előadóval való éneklés.”

