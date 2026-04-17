Curtis: Érzékelem a felém irányuló mérhetetlen indulatot. Megértem, és bánt is

Curtis a 2026. március 15-i Békemeneten.
Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 04. 17. 12:34
Curtis a 2026. március 15-i Békemeneten.
Adrián Zoltán / 24.hu

Curtis állandó fellépője volt a Fidesz-rendezvényeknek a mögöttünk álló kampányidőszakban, és nyíltan vállalta jobboldaliságát. Bár a rapper a Tisza elsöprő választási győzelme óta többször is posztolt, pénteken tett ki először olyan bejegyzést a közösségi oldalára, melyben az eredményre reflektál.

5 nap telt el a választások óta, és úgy látom, hogy az indulatok nehezen csillapodnak. Hogy csalódott vagyok-e? Természetesen!

– kezdte írását, amiben leszögezte: mindig vállalta a politikai nézeteit és most is következetes – sokakkal ellentétben.

Érzékelem a felém irányuló mérhetetlen indulatot. Megértem, és bánt is, nem tagadom! Én döntöttem úgy, hogy ezt az utat választom, nekem kell viselnem a felelősségét. Az, hogy ez az út jó vagy rossz, szubjektív megítélés kérdése. Függetlenül a választás végkimenetelétől, azért szorítok, hogy a megosztottság véget érjen, és újra egy erős nemzetként tekinthessünk magunkra.

Ezt mondta Curtis a saját védelmében

Annyit a saját védelmemben még elmondanék, hogy a napi politikában nem vettem részt, nem gyártottam politikai tartalmakat, így azokat nem is törölhettem

– fogalmazott Curtis.

Bejegyzése végén pedig jelezte: mostantól a koncertezést helyezi előtérbe. „Remélem, lassan csillapodnak a kedélyek, és találkozhatunk valamelyik fesztiválon!” – zárta sorait.

 

Kapcsolódó
Curtis az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepségen 2025. október 23-án.
Curtis: Ha emiatt kevesebben hallgatnák a zenémet, akkor is kiállnék a kormány mellett
Azt mondja, ő politizálás helyett azzal támogatja a Fideszt, hogy fellép a párt rendezvényein.

