A romáknak üzent Molnár Áron: A Fidesz második embere semmi másra nem tart titeket, mint hogy egy vonaton szart pucoljatok

Molnár Áron ezúttal a magyarországi romákat szólította meg videójában, főként azokat, akik még bizonytalanok, kire szavazzanak áprilisban, vagy Fidesz-választók.

Szeretném megmutatni nektek, hogy mit gondol rólatok a Fidesz második embere, Lázár János

– mondta el a politikai aktivizmusa által is ismert színész, majd bevágott egy részletet az építési és közlekedési miniszter csütörtöki, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumáról, ahol Lázár azt mondta:

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Molnár meg-megállítva a videót reagált az elhangzottakra, például kihangsúlyozta, hogy a romák is magyar választópolgárok, és a „belső tartalék” kifejezésre is felhívta a figyelmet.

Molnár Áron üzenete a romáknak

Szóval Lázár ezzel azt mondja, hogy erre vagytok jók: egy vonaton szart pucolni. Számomra, nem romaként is döbbenetesek ezek a rasszista gondolatok. Ti is a magyar társadalom tagjai vagytok, és ti is magyar választópolgárok vagytok. A Fidesznek 15 éve volt arra, hogy javítson a romák helyzetén, és most, 2026-ban ott tartunk, hogy Lázár János, a Fidesz második embere, semmi másra nem tart titeket, mint hogy egy vonaton szart pucoljatok.

És a Fidesz második embere nem áll meg, tette hozzá Molnár, majd bevágta Lázár János beszédének egy másik részletét is. Ebben a miniszter azt mondta, „tartalék föltárva, tartalék munkára fogva, beforgatva a társadalomba, és működik a dolog”.

Konkrétan úgy beszél rólatok, mintha rabszolgák lennétek… Tisztelt roma honfitáraim! Rajtatok is múlik, hogy képesek vagyunk-e együtt, magyarok leváltani a Fidesz rendszerét. A rendszerváltás csak közösen sikerülhet!

– zárta mondandóját a színész.

Lázár János cigányok integrációjáról szóló beszédének utóélete

A lakossági fórumon elhangzott Lázár-beszéd után Magyar Péter közölte: a miniszternek távoznia kell a magyar közéletből.

Lázár János ezután visszaszólt a Tisza Párt elnökének, és azt üzente: ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, ami pontosan tudja, hogy az igazságról beszélt a cigánysággal kapcsolatban.