Egy DPK-s csoportban Vályi Istvánról posztoltak, az újságíró álprofilról figyelte a kommenteket

A 24.hu Vályi Istvánnal készült videós interjúja bukkant fel a Zebra nevű Digitális Polgári Körben, írja Vályi a saját közösségi oldalán. Abból emeltek ki egy mondatot tőle, miszerint:
Lényegében le van írva, hogy mit kell hova kommentelni. És akkor onnan kell kicutcopyzni. Ezt látod, ugyanazt a kommentet cutcopyzzák ki
– utalt a DPK működésére az újságíró, aki álnéven ott van a csoportban.
Vályi megmutatta a posztot, melyben arról ír a szerzője, nincs olyan, hogy egy kommentet megírnak, és azt kell terjeszteni különböző cikkek alá a csoport tagjainak. Hozzátéve Vályiról: „Pedig autós újságírónak tényleg kiváló”.
Erre az újságíró annyit üzent saját oldaláról:
Innen is üzenném a Zebra DPK veretes és harcos közösségének, hogy de, másoljátok a belétek vert propagandát és egymás kommentjeit is. Hogy azt sem veszitek észre, melyik bot az, amelyiknek az AI dumáját átveszitek és nem tudjátok megkülönböztetni a valós profilt a kamutól. Pontosan arra használnak titeket, amire kell: hogy a tucatnyi admin által menedzselt botfarmok fals infóját szétszórjátok a valós felhasználók között. Megleptek, az igaz, aljasságban és gátlástalanságban mindenképp További jó nyomozást és köszönöm a dicseretet, nem veletek van bajom, hanem azokkal, akik így átvernek.