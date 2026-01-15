Egy DPK-s csoportban Vályi Istvánról posztoltak, az újságíró álprofilról figyelte a kommenteket

A 24.hu Vályi Istvánnal készült videós interjúja bukkant fel a Zebra nevű Digitális Polgári Körben, írja Vályi a saját közösségi oldalán. Abból emeltek ki egy mondatot tőle, miszerint:

Lényegében le van írva, hogy mit kell hova kommentelni. És akkor onnan kell kicutcopyzni. Ezt látod, ugyanazt a kommentet cutcopyzzák ki

– utalt a DPK működésére az újságíró, aki álnéven ott van a csoportban.

Vályi megmutatta a posztot, melyben arról ír a szerzője, nincs olyan, hogy egy kommentet megírnak, és azt kell terjeszteni különböző cikkek alá a csoport tagjainak. Hozzátéve Vályiról: „Pedig autós újságírónak tényleg kiváló”.

Erre az újságíró annyit üzent saját oldaláról: