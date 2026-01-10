2020-ban Nicki Minaj azt mondta:

nem fogok felülni a Trump-vonatra,

miután éveken át bírálta az elnök politikáját.

Öt évvel később már teljes mellszéleséggel kiállt Donald Trump mellett. Ilyen fordulatokat inkább a magyar politikában megmerítkező hazai celebektől láttunk az elmúlt években, de azért az amerikai szórakoztatóipar szereplőit sem kell félteni, ha az aktuális vezetőhöz való dörgölőzésben látják meg életük sokadik nagy lehetőségét.

De miért volt erre szüksége Nicki Minaj-nak, aki nagyjából 150 millió dolláros vagyona tetején csücsül? Nem a karácsony eleji Turning Point USA konferencián kezdődött a Trumppal való szimpatizálása, ám, ami ott történt, az még a legvérmesebb republikánusoknak is meglepő volt.

Nicki Minaj leült Erika Kirkkel kedélyesen beszélgetni.

Ő annak a meggyilkolt konzervatív véleményvezérnek, Charlie Kirknek az özvegye, aki korábban azt nyilatkozta:

Minaj nem jó példakép a 18 éves fekete lányoknak.