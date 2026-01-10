donald trumperika kirknicki minaj
Trump kritikusából az elnök egyik legnagyobb rajongójává vált – Nicki Minaj politikai pálfordulása

Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Csontos Kata
2026. 01. 10. 20:35
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Hosszú ideig LMBTQ-szövetségesként tartották számon az extravagáns szerkókban járó, provokatív, explicit szövegeiről híres Nicki Minaj-t, a rap királynőjének is nevezett előadó mostanra más fényben tündököl: republikánus párti aktivistákkal smúzol, és Donald Trump lelkes támogatója lett. Akik hitetlenkedve vakargatják a fejüket, miként alakulhatott ki Minaj-nál a Trump-mánia, azok számára összefoglaltuk a legfontosabb állomásokat.

2020-ban Nicki Minaj azt mondta:

nem fogok felülni a Trump-vonatra,

miután éveken át bírálta az elnök politikáját.

Öt évvel később már teljes mellszéleséggel kiállt Donald Trump mellett. Ilyen fordulatokat inkább a magyar politikában megmerítkező hazai celebektől láttunk az elmúlt években, de azért az amerikai szórakoztatóipar szereplőit sem kell félteni, ha az aktuális vezetőhöz való dörgölőzésben látják meg életük sokadik nagy lehetőségét.

De miért volt erre szüksége Nicki Minaj-nak, aki nagyjából 150 millió dolláros vagyona tetején csücsül? Nem a karácsony eleji Turning Point USA konferencián kezdődött a Trumppal való szimpatizálása, ám, ami ott történt, az még a legvérmesebb republikánusoknak is meglepő volt.

Nicki Minaj leült Erika Kirkkel kedélyesen beszélgetni.

Ő annak a meggyilkolt konzervatív véleményvezérnek, Charlie Kirknek az özvegye, aki korábban azt nyilatkozta:

Minaj nem jó példakép a 18 éves fekete lányoknak.

