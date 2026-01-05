Marcellina tud nevetni magán: viccet csinált abból, hogy leesett a színpadról

Rosszul lépett és koncert közben lezuhant a színpadról Marcellina, az esetről készült felvételt a Facebook-oldalán osztotta meg. A poszt alapján a 72 éves énekesnőnek van humorérzéke, a videó alá ugyanis Manuel és Marics Peti Fiatal és őrült című dalának részletét vágta be, az alábbi szöveggel: „Mindig túl magasra mentem, ez a vesztem, aztán kurva nagyot estem”.

KEMÉNYEN PADLÓRA KERÜLTEM ! De végül is szokásosan vastapsos koncertet nyomtam le ! Köszönöm nektek !

– fűzte hozzá a videóhoz Marcellina.

A bejegyzést az nlc vette észre. A lap azt írja, bár a kommentek között megjelentek az aggódó hozzászólások, az énekesnő mindenkit biztosított, hogy jól van, azóta már volt egy másik fellépése is.