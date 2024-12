Sárközi Ákos nem éri el Horváth Tamást, amióta megmérkőztek a Sztárboxban: „Üzentem neki, azóta sem kaptam választ”

A K-OSZ PODCAST című műsor vendége volt Sárközi Ákos, akivel egyebek közt a Sztárbox című műsorról is beszélgettek. A séf nemrég kétszer is megmérkőzött a bokszolós műsorban Horváth Tamás énekessel. A második visszavágó eléggé csúnya véget ért, mert Sárközi olyan nagy ütést mért az énekesre, hogy az egy időre a látását is elvesztette.

Az Index által szemlézett műsorból kiderült, hogy Sárközi és Horváth a mérkőzés óta nem tudtak egymással beszélni. A séf szívesen megbeszélte volna a ringben történteket, ám úgy fest, az énekes nem vevő erre.

Én már ott a helyszínen beszéltem Tomival, voltam bent nála, ő mondta, hogy minden oké. Majd felvettem vele a kapcsolatot a közösségi médiában, de nem válaszolt. Elkértem a telefonszámát is, mert mindenféleképpen szerettem volna vele beszélni. Ott is üzentem neki, de azóta sem kaptam semmilyen választ. Biztos, hogy van benne ilyen szempontból egy törés, én ezt akartam volna vele pont megbeszélni. Azt éreztem, hogy mind a ketten nyíltan és őszintén tudunk örülni egymás sikerének és tisztelni az ellenfelünket. Sosem volt semmilyen harag bennünk, de most valami mégis van… Remélem sikerül majd megbeszélnünk

– árulta el a séf.

Hogy megtudjuk, egészen pontosan mi a kettejük közt lévő probléma, kérdéseket küldtünk Horváth Tamás menedzsmentjének. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.