Siketnéma Varga Imi egyik gyereke: 3,5 éves korában vették észre, hogy a kisfiú nem hall

2025. 12. 09. 15:31
Hatgyerekes édesapa az X-Faktor második helyezettje, Varga Imi, és most először beszélt arról, hogy egyik fia a születése után életveszélyes állapotba került, aminek maradandó következményei lettek.

A második fiam, Imi, sajnos, egy hónapos korában agyhártyagyulladást kapott. Erről még nem beszéltem sehol… Ő siketnéma

nyilatkozta a Blikknek Varga Imi.

Mint elmondta, az orvosok akkor azt mondták, hogy ha a kisfiú az első három napot túléli, akkor életben fog maradni. „Borzalmas dolog volt. Teljesen tönkrementünk ebben az egészben” – tette hozzá az énekes.

Amikor kihoztuk a kórházból, és cseperedett, akkor azt vettük észre, hogy nem kezd el járni úgy, mint a többi kicsi. Ekkor gyógytornászhoz jártunk vele, kétévesen meg is tanult végül járni. És mi annyira rá voltunk fókuszálva erre, hogy észre sem vettük, hogy nem hall… Ez csak 3,5 évesen derült ki

– fogalmazott Varga.

Az ifjabbik Imi ma már 14 éves és jelnyelven kommunikál, amit apja alig ért. „Ez nagy tragédia nekem, nekünk” – mondta.

Ezt a nyelvet én még mindig csak tanulom… A feleségem sokkal előrébb van, ő tanárhoz is jár, gyakorlatilag mindent ért. A fiunknak már van beültetett implantátuma is, így mindent hall, de beszélni sajnos nem tanult meg. Eddig nem volt erőnk erről beszélni. Most úgy érzem, az országos ismertség talán jobban ráirányítja a figyelmet a hozzánk hasonló családok sorsára is.

Varga Imi arról is beszélt, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élőkkel, így amikor csak teheti, őket segítő alapítványok számára gyűjt pénzt fellépéseivel.

