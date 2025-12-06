X-Faktor döntő: Belano és Varga Imi közül került ki az idei győztes, aki 36 milliót nyert

Fináléhoz ért az X-Faktor idei évada: Tóth Andi egy mentoráltjával, Belanóval, míg Majka a Tonix Honix duóval és Varga Imivel vágott neki a döntőnek. A tét nem volt kicsi: 36 millió forintos fődíj ütötte a győztes markát.

Mentorokkal közös produkciókat is láthattak a nézők: színpadra lépett Majka a Tonix Honixszal és Varga Imivel, sőt, Tóth Andi Belanóval is, ami abból a szempontból is izgalmas volt, hogy az énekesnő 2023 óta nem állt színpadra.

Ezt követően bejelentették, hogy a harmadik helyen a Tonix Honix csapata végzett.

Varga Imi és Belano még egyszer színpadra léptek egy olyan dallal, amit egyszer már előadtak az évadban, és innen már csak az eredményhirdetésre kellett várni.

A nézők szavazatai alapján az évad győztese pedig Belano lett, ezzel övé a 36 millió forint is.