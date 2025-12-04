gedeon burkhardrex felügyelő
Szórakozás

Két nővel él együtt a Rex felügyelő 56 éves sztárja

Tristar Media / WireImage / Getty Images
Sascha Veduta, Gedeon Burkhard és Ann-Britt Dittmar 2022-ben, a Stranger Things 4. évadának berlini premierjén.
admin Grósz Petra
2025. 12. 04. 09:48
Tristar Media / WireImage / Getty Images
Sascha Veduta, Gedeon Burkhard és Ann-Britt Dittmar 2022-ben, a Stranger Things 4. évadának berlini premierjén.

Idén lett 56 éves Gedeon Burkhard, a Rex felügyelő egykori főszereplője. A német színész a negyediktől a hetedik évadig alakította Rex gazdáját, Alexander Brandtner nyomozót. A sorozat után játszott a Pusztító tűzvihar című filmben, mellékszerepet kapott a Tarantino-féle Becstelen brigantykban, ahol Brad Pitt partnere lehetett, majd a Cobra 11-ben és más tévés produkciókban is szerepelt. Amerikában végül nem sikerült igazán befutnia, ám nem maradt munka nélkül: máig rendszeresen forgat, és színpadon is játszik.

Házas mindössze három hónapig volt 1996-ban. Mára egy húszéves lánya is van, Gioia, akinek Filomena Iannacone az édesanyja. Burkhard nem vette feleségül a gyereke anyját, ahogyan mást sem az elmúlt 30 évben, a szerelmi élete azonban cseppet sem mondható unalmasnak, a Story magazin szerint ugyanis két nővel is együtt jár.

Hárman vagyunk a párkapcsolatomban, két nővel élek együtt egyszerre, és nagyon boldogok vagyunk együtt. A poliamoria a szerelemnek egy csodálatos formája, nemcsak szexuálisan, de érzelmileg is. Minden szempontból nagyon jól működik és kiegyensúlyoz

– mondja a többszerelműségről a színész, ami állítása szerint mindkét, nála jóval fiatalabb párjának is bevált. Ann-Britt Dittmar 35 éves, Sascha Veduta pedig 31.

A német sztár először Dittmarral kezdett nyitott kapcsolatba, majd menet közben beleszeretett Vedutába is, amiből nem is csinált titkot. A két nő állítólag remekül kijön egymással, egy fedél alatt él velük továbbá Burkhard megözvegyült édesanyja is, a színész ugyanis nem akarta, hogy 80 fölött járó anyja egyedül lakjon.

Anyám először nem volt valami lelkes az én poliamor kapcsolatomtól, de aztán mondanom sem kell, teljesen beleszeretett a lányokba, mindkettőt imádja

– mesélte Burkhard, aki egyébként együtt alszik barátnőivel egy XXL-es méretű ágyon, amit ő maga készített.

Story

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Gabi a Megasztárról: Sok olyan balhéba keveredem, ami miatt szégyellem magam
Fegyvert rántott a fodrászára, miután elrontotta a haját – videó
Csiszár Jenő a Heti Hetesről: Valótlan dolgokat állítottak rólam, csak egy ember nem állt bele ebbe
Kiütve találtak rá egy mosómedvére a mosdóban, miután kifosztott egy virginiai italboltot
Török Gábor prognózisa: szűk Fidesz-győzelem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik